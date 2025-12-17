La noticia del retiro del boxeo de Terence Crawford no vino sola. Bud decidió llevar a los tribunales a quien fue su promotor durante gran parte de su carrera, Bob Arum, abriendo disputa legal que tendrá más de un capítulo por todos los ítems complejos que abarca. Se trata de una demanda que no solo sacude al deporte, sino que pone en discusión el modo en que se manejan las grandes estrellas dentro de la industria.

Publicidad

Publicidad

La grave denuncia que hizo Terence Crawford

Desde el segundo plano, el eje del problema es claro y profundo. Crawford acusa a Top Rank de haber limitado deliberadamente su crecimiento comercial y deportivo, impidiéndole acceder a peleas millonarias y a la exposición necesaria para convertirse en una figura de pago por evento. En ese contexto, la demanda apunta directamente a Arum y a su entorno, señalando que la falta de apoyo no fue casual ni circunstancial, sino parte de un patrón sostenido a lo largo de los años.

La acusación más grave está vinculada a un supuesto sesgo racial dentro de la promotora. Según los documentos presentados ante el Tribunal del Octavo Distrito Judicial de Nevada, Crawford sostiene que Arum y la estructura de Top Rank no supieron promover adecuadamente a boxeadores negros, afectando de manera directa su carrera. En la denuncia se habla de “racismo sistémico”, trato desigual y una incapacidad manifiesta para posicionarlo como una estrella global, pese a sus logros deportivos.

Bob Arum fue denunciado por Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

El aspecto económico también ocupa un lugar central en la disputa. Crawford, representado por el abogado Bryan Freedman, reclama 10 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y exige un juicio con jurado que determine responsabilidades. Más allá del monto, el caso promete sentar un precedente importante en el boxeo, ya que podría redefinir la relación entre promotores y peleadores, y exponer prácticas internas que durante años permanecieron fuera del foco del público.

Sin embargo, la relación contractual no siempre estuvo marcada por el conflicto abierto. Crawford firmó con Top Rank en 2011 y permaneció bajo su ala durante una década, hasta que en noviembre de 2021 anunció públicamente su salida para convertirse en agente libre. Por otro lado, el propio Arum aseguró en su momento que la promotora habría perdido alrededor de 20 millones de dólares intentando impulsar al boxeador, una afirmación que choca de frente con la versión del estadounidense y que ahora será analizada por la Justicia. Qué escándalo…

ver también Un camino lleno de gloria: los motivos que hacen tan grande a Terence Crawford

En síntesis

Terence Crawford demanda a Bob Arum y Top Rank por 10 millones de dólares .

demanda a y Top Rank por . La demanda fue presentada ante el Tribunal del Octavo Distrito Judicial de Nevada por racismo.

por racismo. El promotor Bob Arum afirmó haber perdido 20 millones de dólares impulsando la carrera de Crawford.

Publicidad