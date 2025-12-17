Un camino lleno de gloria: los motivos que hacen tan grande a Terence Crawford

Como si lo hubiese planeado todo desde el inicio, tan seguro de que le saldría bien al punto de transformarse en difícil de creer, pero innegable. Terence Crawford tuvo una de las mejores carreras en la historia del boxeo, porque derrotó a todos los que se pusieron en su camino y construyó una unanimidad que se sostiene que su legado será imborrable, insuperable.

Crawford decidió retirarse del boxeo profesional a los 38 años, luego de haberse convertido en campeón de los supermedianos tras destronar a Canelo Álvarez de las 168 libras, algo que literalmente nadie había podido conseguir. Si a seso se le suma que Terence tuvo que subir tres divisiones en un solo movimiento para retar a Saúl, su victoria toma todavía más relevancia.

El legado que dejó Terence Crawford en el boxeo

Bud fue campeón en el peso ligero, superligero, wélter, superwelter y supermediano. Además, es uno de los tres junto a Claressa Shields y Henry Armstrong que se consagró como monarca indiscutido en tres divisiones distintas. Pero hay algo que no traen los récords o logros y eso es el reconocimiento popular.

Lógico que siempre se supo que Crawford es una estrella de primer nivel, pero su repertorio parecía estar reservado para aquellos amantes profundos del deporte, no tanto para los casuales que sintonizan alguna pelea que otra y no con tanta constancia.

La verdad es que hasta la pelea con Canelo en septiembre, Crawford era reconocido por el mundo del boxeo y puesto en la lista de los mejores libra por libra, pero a nivel popular no existía un conocimiento unánime sobre lo que era capaz de hacer sobre el cuadrilátero. Esto se terminó luego de darle una clase de boxeo a Saúl y consolidarse como uno de los campeones más importantes de todos los tiempos.

A pesar de esto, Crawford siempre se mantuvo concentrado en sus objetivos, sin elegir rivales ni buscando contrincantes de menor tenor para agrandar su récord. La realidad es que Bud se enfrentó, siempre, a quien le ordenaron que lo haga y eso le permitió culminar su carrera con números de 42-0, teniendo la certeza de que nadie podrá acercarse a lo que logró. Con perfil bajo y con mucha contundencia, Terence calló a todas las bocas que alguna vez lo cuestionaron y habló con sus habilidades, las mismas que le permiten sentarse en la mesa de los grandes del deporte, por encima de varios que dicen ser mejores que él…

En síntesis

Terence Crawford se retira del boxeo profesional invicto con un récord de 42-0 .

se retira del boxeo profesional invicto con un récord de . El boxeador estadounidense finaliza su carrera a los 38 años tras vencer a Canelo Álvarez.

tras vencer a Canelo Álvarez. Crawford es monarca indiscutido en tres divisiones distintas junto a Shields y Armstrong.

