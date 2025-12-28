El retiro de Terence Crawford significó una fuerte sorpresa para el mundo del boxeo, ya que se esperaba que el estadounidense extendiera todavía más su legado luego de destronar a Canelo Álvarez de los supermedianos. Sin embargo, lo que entendió Bud es que su camino ya estaba hecho y que no debía demostrar más nada, por lo que en las últimas horas volvió a ratificar su punto de vista para despejar cualquier tipo de duda.

Publicidad

Publicidad

Crawford consiguió todo lo que se propuso y más. El norteamericano llegó a subir tres divisiones sin escala de por medio para poder alcanzar las 168 libras en las que Canelo reinaba con completa comodidad y demostrar que podía quedarse con dicho reinado. Una vez conseguido el triunfo en septiembre, Bud pareció haber completado el juego y encontrar un sentimiento de satisfacción tan grande capaz de permitirle retirarse sin arrepentimientos.

Crawford se siente completo, sin nada más por demostrar

Ahora, a semanas de haber tomado la decisión, Crawford apareció en el stream del famoso creador de contenido, Adin Ross y se expresó con suma franqueza sobre los motivos que lo llevaron a alejarse de la actividad profesional. Sin dudarlo, Terence explicó que ya se siente un tanto mayor para continuar exigiéndose y que siempre iba a existir alguien capaz de cuestionar su legado, sin obtener el respeto que siente merecer.

“Sí. Sería estúpido por mi parte (haberse retirado por la polémica vivida con el CMB y los cinturones), tengo 38 años, es viejo para el boxeo. Llevo boxeando desde que tengo 7 y no tengo más nada por demostrar ni conseguir. ¿Qué más puedo hacer? Ellos no van a darme el crédito que merezco de todas formas“, expresó Crawford.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, todos aquellos que cuestionaban la veracidad del retiro de Crawford recibieron una contundente respuesta. Bud no está dispuesto a dar marcha atrás con la medida y, por el contrario, comenzar una nueva vida en la que pueda disfrutar de todo lo conseguido tras años de sacrificio y esfuerzo.

ver también Naoya Inoue pidió perdón luego de la pelea con David Picasso: “La verdad es que…”

En síntesis