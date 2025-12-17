La carrera de Terence Crawford llegó a su final este martes tras el inesperado anuncio que realizó el norteamericano a los 38 años. Tras conseguir todos los títulos posibles que buscó y una fortuna en su haber, Bud entendió que era el momento ideal de dar un paso al costado. Lógicamente, respaldado por un capital que le permitirá estar en paz, sin preocupaciones económicas.

Para Crawford fue fundamental el haber llegado a la pelea que buscó durante años ante Canelo Álvarez. En dicha cita en el pasado mes de septiembre, Bud se llevó 50 millones de dólares, algo que jamás le había pasado en su enorme trayectoria. A su vez, este monto le permitió agrandar su fortuna todavía más, una que ya era bastante generosa.

Los millones que posee Terence Crawford

Según las últimas estimaciones de sitios especializados, el capital de Crawford alcanzaba los 30 millones de dólares, siendo este un número que se vio claramente modificado tras la contienda con Álvarez. En ese contexto, actualmente se estima que los millones del estadounidense superan los 60 con creces.

Al margen de las razones deportivas, este habría sido uno de los factores que terminó por convencer a Crawford de que su camino en el deporte ya estaba escrito, que no debía demostrar nada más. Luego de conquistar cinco divisiones distintas y asegurarse el futuro de los herederos de sus herederos, Bud optó por dejar la gloria a un lado y centrarse en disfrutar la vida que buscó durante tantos años de esfuerzo y sacrificio.

Es cierto que este momento se puede llegar a quedar corto en comparación a otras grandes estrellas del deporte, pero en el caso de Crawford, quien siempre estuvo bajo la sombra de ser un gran talento sin la prensa correspondiente, se trata de una fortuna que le puede permitir sentirse satisfecho con lo logrado. Terence deja el boxeo lleno de gloria y de millones que pocos o, mejor dicho, casi nadie puede llegar a conseguir.

