La próxima pelea de Pitbull Cruz: ¿Revancha contra Gervonta Davis o Lamont Roach?

El campeón mexicano está listo para un nuevo paso importante en el deporte, aunque debe definir si es contra una estrella de primer nivel o alguien de segunda línea.

Después de la enorme victoria por nocaut que Isaac Cruz consiguió ante Néstor Bravo este sábado 19 de septiembre en el Pechanga Arena, Pitbull ahora se prepara para nuevos desafíos sobre el cuadrilátero. Con la corona interina del CMB bien asegurada en su cintura, el mexicano y su equipo comienzan a evaluar las diferentes opciones disponibles para su siguiente presentación.

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Las posibles peleas que puede tener Pitbull Cruz

Entre los nombres de mayor peso para una contienda estelar aparece Lamont Roach. El peleador estadounidense ya chocó puños con el mexicano en un compromiso sumamente apretado que terminó en un polémico empate, por lo que organizar un segundo capítulo resultaría ideal para despejar dudas y saldar cuentas pendientes sobre el tapiz.

Por otro lado, la ansiada revancha ante Gervonta Davis se mantiene siempre latente en la agenda del boxeo. Aquella apretada contienda de 2021 dejó un sabor a inconcluso en la afición, por lo que medir nuevamente al ‘Pitbull’ contra Tank garantizaría un espectáculo taquillero y una bolsa millonaria para el gladiador azteca.

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La tercera alternativa radica en continuar con el camino de medir a retadores de segundo orden dentro de las 140 libras. Si bien este tipo de cruces no le otorgan demasiado impulso a su legado deportivo ni al prestigio de su récord, sí le garantizan mantenerse activo en la jaula comercial y cosechar dividendos financieros muy convenientes sin arriesgar en exceso.

Con el panorama sobre la mesa, la decisión final dependerá de las negociaciones entre su promotora y las cadenas televisivas. Lo único seguro es que Pitbull se consolidó como una de las máximas atracciones del pugilismo actual y su retorno al ring captará de nuevo la atención del mundo de las narices chatas.

En síntesis

Isaac ‘Pitbull’ Cruz evalúa a Lamont Roach como opción para su próxima pelea.

evalúa a Lamont Roach como opción para su próxima pelea. Gervonta Davis se mantiene como una alternativa latente para enfrentar a ‘Pitbull’ Cruz.

se mantiene como una alternativa latente para enfrentar a ‘Pitbull’ Cruz. Isaac ‘Pitbull’ Cruz venció a Néstor Bravo el sábado 19 de septiembre.