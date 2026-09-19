¿A qué hora es la pelea de Isaac Cruz vs. Néstor Bravo HOY?

Repasa el momento en el que se espera que el mexicano y el puertorriqueño aparezcan en escena.

Todo se encuentra preparado para uno de los choques más electrizantes de la temporada. Este sábado 19 de septiembre es la fecha pactada para el esperado combate que enfrentará a Isaac Cruz contra Néstor Bravo sobre el cuadrilátero. Conoce los detalles de la programación para no perderte el inicio de una velada que acaparará la atención del ambiente pugilístico.

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Tratándose de una función de semejante magnitud, el espectáculo tendrá lugar en el emblemático Pechanga Arena de San Diego. Por esa razón, la carteleras principal mantendrá los márgenes de tiempo tradicionales a los que acostumbran los grandes eventos con figuras de primer nivel internacional.

Horario para ver la pelea de Isaac Cruz vs. Néstor Bravo

Para seguir cada alternativa de la cartelera, disponible de forma exclusiva a través de la pantalla de DAZN, habrá que acomodarse durante la noche. La transmisión del pleito estelar entre el Pitbull y Bravo está programada para salir a escena aproximadamente a las 21:00hs del Centro de México, 22:00hs en Bogotá y a la medianoche (00:00hs) en Buenos Aires.

Tal como ocurre habitualmente en esta clase de veladas, el inicio de la contienda estelar dependerá del desarrollo de los combates preliminares. Los horarios señalados son aproximados, ya que cualquier KO temprano o una prórroga en los duelos previos puede modificar la programación establecida en la antesala.

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En síntesis