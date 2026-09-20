Campeón mexicano: Isaac Pitbull Cruz ganó por KO ante Néstor Bravo y retuvo su título CMB

Una de las máximas figuras del deporte nacional demostró su calidad y salió del cuadrilátero con la mano en alto.

Isaac Pitbull Cruz firmó una actuación demoledora en el Pechanga Arena y reafirmó su condición de rey en la categoría de los superligeros. El mexicano se impuso sobre el puertorriqueño Néstor Bravo mediante un contundente nocaut técnico en el sexto asalto.

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Desde el primer campanazo, las acciones sobre el tapiz fueron un auténtico monólogo del boxeador capitalino. Fiel a su estilo avasallador, Pitbull salió a presionar sin darle respiro a su oponente, acortando las distancias de inmediato y acorralando al boricua contra las cuerdas con combinaciones explosivas que mermaron la resistencia del retador con el paso de los minutos.

Así noqueó Pitbull Cruz a Néstor Bravo

La definición llegó de manera espectacular en el sexto episodio tras un dominio absoluto de las acciones. Cruz vio el espacio en la guardia de Bravo y conectó un soberbio cruzado de izquierda directamente a la mandíbula que mandó a su rival a la lona sin respuesta, obligando al árbitro a detener las acciones.

Isaac Cruz KNOCKS OUT Nestor Bravo in the sixth round. Statement performance from Pitbull, with bigger fights ahead‼️ pic.twitter.com/NFRwWpY7Zo — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) September 20, 2026

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Esta victoria categórica por la vía rápida era exactamente lo que el oriundo de la Ciudad de México necesitaba para despejar dudas y dar un golpe sobre la mesa en la división. Con esta definición fulminante, Pitbull logró retener con éxito su título mundial interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Tras su brillante presentación en territorio estadounidense, Isaac actualizó su historial profesional dejando su registro personal en 29 victorias, tres derrotas y dos empates. Con el cinturón en su poder, Cruz se prepara para los grandes desafíos que se asoman en el horizonte de las 140 libras.

En síntesis

Isaac ‘Pitbull’ Cruz noqueó a Néstor Bravo en el sexto asalto en Pechanga Arena.

noqueó a Néstor Bravo en el sexto asalto en Pechanga Arena. Isaac ‘Pitbull’ Cruz retuvo su título mundial interino superligero del CMB tras la victoria.

retuvo su título mundial interino superligero del CMB tras la victoria. Isaac ‘Pitbull’ Cruz llegó a un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y 2 empates.