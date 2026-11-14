Quién pelea HOY sábado 14 de noviembre de 2026 en box: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Está todo listo para continuar con un noviembre que pasará con presentaciones de élite en el boxeo. En ese sentido, antes de adentrarse de lleno en el final del undécimo mes del año, el pugilismo tiene preparada una cartelera plagada de estrellas que promete definir cosas importantes para el presente y futuro del deporte.

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Los protagonistas más importantes del día serán Diego Pacheco y Darius Fulghum. Entre los estadounidenses estará en juego los títulos plata OMB y CMB del peso supermediano, por lo que la expectativa de los aficionados es disfrutar de una contienda de alto voltaje, alejada del aburrimiento.

El inicio de la jornada está previsto para las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs de Bogotá y 19:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 19:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 10 de octubre:

Alexander Flores vs. David Adeleye | Peso pesado

| Peso pesado Gabriel Flores Jr. vs. Charlie Sheehy | Peso ligero

| Peso ligero Yuberjen Martínez vs. Anthony Olascuaga | Peso mosca

| Peso mosca Darius Fulghum vs. Diego Pacheco | Peso supermediano

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En síntesis