Quién pelea HOY sábado 27 de diciembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Llegó el momento de decirle adiós al 2025 en el boxeo. Este sábado 27 de diciembre se termina uno de los años más importantes de los últimos tiempos en el deporte y no había otra forma de hacerlo que no sea con uno de los campeones más dominantes de la actualidad como Naoya Inoue.

El japonés se medirá ante el mexicano David Picasso en un duelo en el que estarán en juego todos los cinturones del peso supergallo, los cuales son del nipón. Se tratará de una contienda en la que Inoue partirá como el gran favorito para quedarse con la victoria, aunque el Rey buscará dar lo que sería una impresionante sorpresa.

Será un día especial, porque la transmisión internacional le dará prioridad al horario japonés y que los fanáticos más cercanos del campeón puedan seguir la acción con total comodidad en la tarde y noche del sábado. Sin embargo, para Latinoamérica y gran parte del mundo será en la madrugada del día 27, dejando la velada para aquellos capaces de trasnochar y quedarse sin dormir.

El inicio de la velada que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita está previsto para las 03:00hs del Centro de México. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo en general, la transmisión podrá ser seguida mediante DAZN de manera exclusiva y única.

Las peleas más destacadas de este sábado 27 de diciembre: