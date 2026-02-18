Mientras se disputan las series de Playoffs de la UEFA Champions League, es importante conocer de qué modo continuará esta edición de la competición continental. Lo que viene es el sorteo de octavos de final, que espera por los últimos clasificados confirmados para completar los clubes de los bolilleros restantes.

Hasta el momento, el sorteo de la siguiente instancia del certamen cuenta con ocho de las dieciséis bolillas completas, por lo que la mitad se definen en dieciseisavos de final. Los confirmados son los que terminaron en mejor posición en la fase de liga, y los restantes son los que se impongan en los cruces que se están jugando estos días.

Los clasificados a octavos de final de la Champions League 2025-26:

Estos son los ocho equipos que tienen su lugar asegurado en el sorteo y que serán cabezas de serie en el evento de la semana próxima:

Arsenal (1° en la tabla general)

(1° en la tabla general) Bayern Múnich (2° en la tabla general)

(2° en la tabla general) Liverpool (3° en la tabla general)

(3° en la tabla general) Tottenham (4° en la tabla general)

(4° en la tabla general) Barcelona (5° en la tabla general)

(5° en la tabla general) Chelsea (6° en la tabla general)

(6° en la tabla general) Sporting Lisboa (7° en la tabla general)

(7° en la tabla general) Manchester City (8° en la tabla general)

Los que buscan boleto a octavos de final de la Champions League 2025-26:

Los ocho ganadores de estos cruces de dieciseisavos de final se sumarán a los ocho clubes anteriormente mencionados en el sorteo de la próxima ronda:

Galatasaray o Juventus (ida: Galatasaray 5-2 Juventus)

o (ida: Galatasaray 5-2 Juventus) Mónaco o PSG (ida: Mónaco 2-3 País Saint-Germain)

o (ida: Mónaco 2-3 País Saint-Germain) Benfica o Real Madrid (ida: Benfica 0-1 Real Madrid)

o (ida: Benfica 0-1 Real Madrid) Borussia Dortmund o Atalanta (ida: Borussia Dortmund 2-0 Atalanta)

o (ida: Borussia Dortmund 2-0 Atalanta) Qarabag o Newcastle (ida: Qarabag 1-6 Newcastle)

o (ida: Qarabag 1-6 Newcastle) Brujas o Atlético Madrid (ida: Brujas 3-3 Atlético Madrid)

o (ida: Brujas 3-3 Atlético Madrid) BodoGlimt o Inter (ida: BodoGlimt 3-1 Inter de Milán)

o (ida: BodoGlimt 3-1 Inter de Milán) Olympiacos o Bayer Leverkusen (ida: Olympiacos 0-2 Bayer Leverkusen)

Fecha y sede del sorteo de octavos de final de la Champions League 2025-26:

El evento que conformará los enfrentamientos de la siguiente fase del certamen continental se celebrará el próximo viernes 27 de febrero. Se realizará en la sala de conferencias de la sede de UEFA en la ciudad de Nyon, Suiza, habitual host de este tipo de acontecimientos. En México, el sorteo iniciará a las 05.00 horas de la madrugada, iniciando la jornada con los partidos definidso.

