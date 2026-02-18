El Club América ha sufrido mucho durante el tiempo que estuvo Henry Martín con su lesión en el tendón porque en partidos importantes el equipo de André Jardine no pudo contar con su capitán y ahora en su regreso con el equipo el nivel al que se tiene acostumbrado no ha sido el mejor, por lo que se presentó una oportunidad de irse al San Diego FC.

De acuerdo con el diario Marca, el futbolista azulcrema tendría una importante oferta millonaria del conjunto de la Major League Soccer, para que se pueda ir después del Mundial, es decir, tras el término del Clausura 2026 que el delantero y goleador azulcrema llegue a las filas del conjunto estadounidense, por lo que llama la atención.

Tomando en cuenta que este torneo podría ser su salida del equipo, hay un tiempo suficiente para que se arreglen todos los detalles con la plantilla, pero no es nada seguro, aunque dependiendo de lo que se muestre en el semestre se tomarán decisión, el tema aquí es saber quién podría llegar al Nido ante su baja del plantel.

Hasta el momento, América cuenta con Víctor Dávila, Raúl Zúñiga y Patricio Salas ante la salida de Rodrigo Aguirre. Si bien son varias opciones, ninguno de los tres ha tenido el nivel que en su momento mostró Henry con la escuadra, por lo que dependiendo de las características y demás que se buscan en el equipo hay algunos delanteros que podrían ocupar el sitio.

Opciones para reemplazar a Henry Martín

El primero en la lista sería la llegada de Raúl Jiménez tras no renovar con el Fulham; también está Ricardo Pepi quien ahora está en el PSV pero sin destacar; Emiliano Gómez, ya que lo han estado buscando desde este torneo. Estos tres podrían ser los ideales en caso de que Henry decida irse en junio a San Diego, por lo que no suenan mal.

