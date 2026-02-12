Pumas UNAM sufrió su primer gran golpe del año tras quedar eliminado de la Concachampions 2026 a manos del San Diego FC, que se impuso 4-2 en el marcador global. La serie dejó muchas dudas en el equipo universitario, que no estuvo a la altura en los momentos clave y terminó despidiéndose prematuramente del certamen internacional.

Publicidad

Publicidad

La caída 4-1 como visitante fue determinante para la eliminación. Aunque en Ciudad Universitaria lograron ganar 1-0, el resultado no alcanzó para revertir la historia y los auriazules se quedaron sin una de sus grandes aspiraciones de la temporada: pelear por el título continental.

Ahora todas las miradas apuntan al futuro de Efraín Juárez, cuya continuidad comienza a ponerse en duda. Si el equipo no logra enderezar el rumbo en la Liga MX, será complicado que la directiva sostenga su proyecto por mucho más tiempo. La presión aumentó considerablemente tras el fracaso internacional.

Encuesta¿Efraín Juárez debe ser despedido? ¿Efraín Juárez debe ser despedido? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con información de Diario Récord, antes del duelo ante el conjunto de la MLS existía una cláusula que impedía rescindir su contrato antes de que concluyera la jornada 6 del Clausura 2026. Con ese escenario, la eliminación en Concachampions cambia el panorama y deja abierta la posibilidad de que su situación se defina este viernes, cuando Pumas visite a Puebla. Su continuidad podría depender directamente de ese resultado.

Tweet placeholder

Efraín Juárez se fue conforme pese a la eliminación

A pesar del duro revés, el entrenador mostró serenidad en conferencia de prensa y defendió el rendimiento de su equipo. “Me voy tranquilo, el equipo genera, como tú dices el portero de ellos es la figura del partido. Nos faltó contundencia, el equipo genera, creo que el equipo muestra lo que pretendemos. Yo creo que hay que valorar mucho el estándar, es el Pumas que todos queremos ver”, declaró el estratega.

Publicidad

Publicidad

ver también David Faitelson reveló las 3 cosas que le faltaron a Pumas UNAM para evitar el fracaso en Concachampions

Y luego siguió: ”Es un Pumas agresivo, un Pumas que vaya para adelante, un Pumas que sea ofensivo, que corra riesgo, y la verdad es que creo que de aquí para adelante, esto es lo que queremos ver”.

En síntesis