Una grave acusación sacude a Real Madrid a días del partido contra Real Sociedad por LaLiga de España. Serhat Pekmezci, responsable del fichaje de Arda Güler con la Casa Blanca, reveló en una entrevista con ‘Sports Digitale‘ que el joven futbolista turco sufre acoso por parte de sus propios compañeros.

“Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing (acoso laboral)”, denunció el mentor del número 15 del Madrid. Y completó: “No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia”.

Real Madrid estaría siendo acosado en Real Madrid (GETTY IMAGES)

Más adelante aseguró que los autores del bullying son los propios futbolistas del Real Madrid, aunque no dio nombres. “El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda. Desgraciadamente son jugadores con un ego muy alto”, sostuvo Pekmezci.

Por último, Serhat Pekmezci adelantó que Güler no se ha quedado de brazos cruzados ante esta situación: “Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse, pensando: ‘¿Por qué siempre yo?'”.

¿La razón por la que Jürgen Klopp no firmó con Real Madrid?

Cuando Carlo Ancelotti abandonó su cargo como entrenador de Real Madrid, uno de los mayores candidatos para reemplazarlo fue Jürgen Klopp. Sin embargo, el alemán no terminó llegando y Pekmezci aprovechó lo de Güler para comentar dicho fichaje frustrado: “Klopp ya dijo que algunos jugadores necesitan irse del Madrid para que él llegue“.

Además, Serhat también confirmó que la reciente salida de Xabi Alonso tuvo que ver con esa misma problemática de los egos. Ahora habrá que esperar cómo recibe el club blanco esta declaración y si afectará o ayudará a Arda Güler.

