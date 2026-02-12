Cadillac sigue dando pasos importantes de cara a su debut en el Gran Premio de Australia. La nueva escudería de la Fórmula 1 le está sacando jugo a los test de pretemporada y al mismo tiempo continúa haciendo anuncios. ¿El último? La contratación de Marc Hynes.

El expiloto británico fue la mano de derecha de Lewis Hamilton en sus mejores años y ahora firma con Cadillac como director deportivo para ayudar a Checo Pérez y Valtteri Bottas a alcanzar los mejores resultados en la temporada debut del equipo americano.

Lewis Hamilton se abraza con Marc Hynes en 2020 (GETTY IMAGES)

“En sus nuevas funciones, Marc Hynes se encargará de que el equipo alcance un rendimiento óptimo en todas sus actividades relacionadas con la competición”, comunicó Cadillac.

Además, administrará a todos los corredores del equipo: “Marc Hynes gestionará todo el programa de pilotos de Cadillac en F1, que incluye a los principales, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, así como al reserva, Guanyu Zhou, y el de pruebas, Colton Herta”.

Reencuentro con viejos conocidos

Esta llegada de Marc Hynes a Cadillac significa un reencuentro con Valtteri Bottas y Zhou Guanyu. Con el finlandés coincidió en Mercedes como mano derecha de Lewis Hamilton, mientras que a Guanyu le manejó la carrera entre 2021 y 2024, cuando el chino corría para Alfa Romeo y Sauber.

