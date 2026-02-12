Imágenes exclusivas: así quedó el Estadio Banorte con su nuevo césped para el Mundial 2026

El tiempo corre y eso solo significa que el Mundial 2026 está cada vez más cerca. México se prepara para recibir a la fiesta del futbol y uno de sus estadios emblemáticos, el viejo Azteca, está en la última etapa de remodelaciones y en las últimas horas se revelaron imágenes exclusivas de como luce el césped de la cancha que albergará el estreno de la gran cita.

Teniendo en cuenta la proximidad con el Mundial, alguien podría llegar a pensar que los tiempos están justos y que pueden existir riesgos. Sin embargo, desde la organización del estadio se encargaron de afirmar que las obras marchan según lo estipulado y que no habrá ningún tipo de riesgo.

Así luce el nuevo y casi terminado Estadio Banorte

Bolavip tuvo acceso a imágenes exclusivas del proceso final del Banorte en las que se pueden observar el diseño elegido para el césped y como se le está dando forma final al estadio. La información recolectada indica que “aún restan los acabados y los vestidores. La cancha ya está. A las afueras está todo en obra“.

Como se puede observar en las imágenes, el césped luce en impecable estado, con el tiempo suficiente para ultimar detalles y que esté perfecto. La elección del estiló constó de bastones horizontales con un verde más oscuro, revelando que aún queda por completar la zona de gradas y alrededor del campo de juego en sí, con las bancas y demás agregados.

El Estadio Banorte luce casi terminado a meses del Mundial 2026. (BOLAVIP)

Por otro lado, el nuevo Coloso de Santa Úrsula contará con una cancha de sistema híbrido de pasto natural y succión de agua e inyección de aire. Nuevas butacas, baños y zonas de comida. También 2 mil 200 metros de pantalla LED dentro y fuera del recinto. Contará con 1200 antenas para mayor conectividad de Wi-Fi gratuito y servicios de cashless.

Al Estadio Banorte le faltan los acabados finales en las gradas y vestidores. (BOLAVIP)

En base a esta situación, se volvió a abrir la polémica sobre si el Banorte merecía un reconocimiento mejor en la elección del mejor estadio del mundo. El Santiago Bernabéu del Real Madrid se terminó imponiendo ante todos y el Azteca se quedó con las manos vacías pese a llevar a cabo una remodelación histórica para ser la casa del mundo en apenas unos meses.

En síntesis

El Estadio Azteca instalará un sistema de césped híbrido con succión de agua e inyección.

instalará un sistema de con succión de agua e inyección. El recinto contará con 2 mil 200 metros de pantallas LED internas y externas.

de pantallas internas y externas. El Santiago Bernabéu superó al estadio mexicano en la elección al mejor estadio del mundo.

