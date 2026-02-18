Confirman fecha y lugar para la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

El show va tomando forma. Aunque cuando se decidió confirmar que Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarían pocos lo creyeron, lo cierto es que el paso del tiempo no hizo más que transformar en realidad una idea que parecía un tanto descabellada. Ahora, se animan a confirmar la fecha exacta y el lugar en el que se desarrollarán las acciones.

A pesar de que recibieron múltiples críticas por confirmar una pelea que, para gran parte del deporte, no tiene razón de ser, lo cierto es que Tyson anunció, a finales del año pasado, que el duelo ante Mayweather sigue en pie. En ese sentido, Mike reveló que sería en marzo de 2026 y en África, dándole la posibilidad de recibir uno de los eventos más convocantes de 2026 a un lugar poco habitual del pugilismo, aunque los tiempos se demoraron un poco.

La fecha y el lugar elegidos para Mike Tyson vs. Floyd Mayweather

Según informó el periodista especializado en boxeo, Mike Coppinger, la acción se llevará a cabo el próximo 25 de abril en el Congo, manteniendo África como el destino predilecto para que las leyendas aparezcan una vez más en escena. De todas manera, con poco más de dos meses para la supuesta pelea, no existe un clima oficial de combate, por lo que hay quienes aún se permiten dudar de la veracidad de la situación.

“Escuchamos sobre eso hace un par de meses. Hubo un anuncio, pero sin detalles. Empecé a preguntarme si realmente iba a suceder. Luego comenzaron los rumores sobre Mayweather y Pacquiao…. Ahora me dicen que sí va a ocurrir esta exhibición entre Mayweather y Mike Tyson, y que se realizará el 25 de abril en el Congo. Ese es el plan por ahora”, comentó Coppinger.

Mientras las confirmaciones sigan apareciendo, entonces los aficionados no pueden hacer más que ilusionarse. A pesar de que se trataría de una pelea que presentaría una enorme diferencia de pesos entre ambos, el fin es permitirle a los espectadores disfrutar de dos figuras históricas sobre el mismo cuadrilátero, como jamás se hubiera imaginado que podría haber sucedido.

En síntesis

El combate entre Mike Tyson y Floyd Mayweather se realizará en el Congo .

y se realizará en el . La pelea de exhibición está programada para el próximo 25 de abril de 2026.

de 2026. El periodista Mike Coppinger confirmó la fecha y el lugar del evento deportivo.

