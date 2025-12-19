Quién pelea HOY viernes 19 de diciembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Este viernes 19 de diciembre es el día elegido para que aparezcan en escena Jake Paul y Anthony Joshua. Aunque muchos podrían pensar que el duelo quedaría reservado para un sábado, día de la semana favorito del boxeo, lo cierto es que el estadounidense y el británico le darán inicio al fin de semana con una contienda verdaderamente espectacular.

En el peso pesado y a ocho rounds, Paul y Joshua se medirán para dirimir si un excampeón del mundo puede hacer sentir la diferencia esperada de jerarquía o si la celebridad continúa en su camino de ascenso y deja atrás a una verdadera figura. El Kaseya Center de Miami será testigo de un enfrentamiento emocionante, capaz de paralizar al mundo del deporte.

Paul llega a la pelea con un récord de 12-1 y 7KOs, mientras que el experimentado Joshua arrastra números de 28-4 y 25KOs. Los números parecen hablar por sí solos en la previa del gran duelo, pero todo se terminará de definir en una cartelera que, además de ellos, contará con importantes figuras del boxeo.

El inicio de la velada que se llevará a cabo en Florida está previsto para las 19:00hs del Centro de México. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo en general, la transmisión podrá ser seguida mediante Netflix de manera exclusiva y única.

Las peleas más destacadas de este viernes 19 de diciembre: