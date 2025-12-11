Es tendencia:
UEFA Champions League

Así quedó la tabla general de posiciones de la UEFA Champions League tras la derrota de Real Madrid

El Merengue perdió por 2-1 ante Manchester City en el Santiago Bernabéu y sigue en caída libre.

Por Leandro Barraza

Real Madrid perdió con Manchester City
© GETTY IMAGESReal Madrid perdió con Manchester City

Real Madrid no pudo levantar cabeza ante Manchester City en la UEFA Champions League. El conjunto Merengue recibió a los Ciudadanos en el estadio Santiago Bernabéu con la necesidad de volver a sumar de a tres unidades en medio de su mal presente en LaLiga de España, pero volvió a perder y cayó algunas posiciones en la tabla de la Fase Liga.

Pese a haber comenzado ganando con un tanto de Rodrygo, la visita logró remontar con los goles de Nico O’Reilly y Erling Haaland. De esta manera, los comandados por Pep Guardiola superaron al Madrid en la tabla y se colocaron en la cuarta posición, mientras que máximo ganador de Orejonas bajó hasta el puesto siete.

En la cima sigue reinando Arsenal, único equipo con puntaje perfecto. Un escalón por debajo aparece Bayern Múnich y luego comienza la cacería por los puestos de clasificación directa a Playoffs. A continuación, repasa la tabla general completa de la Fase Liga de la Liga de Campeones 2025-26.

Manchester City celebra el segundo tanto ante Real Madrid (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26

En síntesis

  • Manchester City remontó ante Real Madrid con goles de Nico O’Reilly y Erling Haaland.
  • Real Madrid descendió al puesto siete de la clasificación tras perder en el Bernabéu.
  • Arsenal se mantiene como único líder con puntaje perfecto en la Champions League.
Leandro Barraza
