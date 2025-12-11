Real Madrid no pudo levantar cabeza ante Manchester City en la UEFA Champions League. El conjunto Merengue recibió a los Ciudadanos en el estadio Santiago Bernabéu con la necesidad de volver a sumar de a tres unidades en medio de su mal presente en LaLiga de España, pero volvió a perder y cayó algunas posiciones en la tabla de la Fase Liga.

Pese a haber comenzado ganando con un tanto de Rodrygo, la visita logró remontar con los goles de Nico O’Reilly y Erling Haaland. De esta manera, los comandados por Pep Guardiola superaron al Madrid en la tabla y se colocaron en la cuarta posición, mientras que máximo ganador de Orejonas bajó hasta el puesto siete.

En la cima sigue reinando Arsenal, único equipo con puntaje perfecto. Un escalón por debajo aparece Bayern Múnich y luego comienza la cacería por los puestos de clasificación directa a Playoffs. A continuación, repasa la tabla general completa de la Fase Liga de la Liga de Campeones 2025-26.

Manchester City celebra el segundo tanto ante Real Madrid (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26

