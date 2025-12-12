En la jornada de este viernes, la comunidad de la Liga MX se vio sacudida por la noticia de la salida de un director técnico de un equipo del torneo. De esta manera, a casi un mes de iniciar el próximo torneo deberán buscar un nuevo entrenador.

Se trata de Mazatlán, que se quedó sin estratega luego de que Robert Dante Siboldi tomara la decisión de abandonar a los Cañoneros. Cabe recordar que el uruguayo había asumido en la institución en este 2025 y no llevaba ni siquiera un año en el cargo.

Así iniciaron comentando la noticia a los aficionados de la institución: “Mazatlán informa que así, por convenir a sus intereses, Robert Dante Siboldi ha decidido finalizar su relación laboral que lo vinculaba como director técnico de nuestro primer equipo”.

Y continuaron: “En el club entendemos las razones de Saboldi y su cuerpo técnico, y al mismo tiempo agradecemos profundamente la disposición, profesionalismo, compromiso y dedicación que mostraron desde su llegada en mayo de 2025”.

Por último, informaron quién se hará carga de llevar adelante las riendas del equipo: “De la misma manera informamos que a partir de este momento, el Profesor Christian Ramírez se hará cargo de la Dirección Técnica del Primer Equipo”.

¿Cómo fue el ciclo de Robert Dante Siboldi en Mazatlán?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Siboldi dirigió 20 partidos en la institución que viste de violeta y negro. Cosechó apenas 3 victorias, 9 empates y 8 derrotas, obteniendo una efectividad del 30%. En el Apertura 2025 quedó apenas 16° con solo 14 unidades.

