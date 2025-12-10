¿Por qué no juega Rodri en Real Madrid vs. Manchester City por la UEFA Champions League 2025-26?

Este miércoles 10 de diciembre se disputa uno de los encuentros más importantes de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-26. El Real Madrid recibirá al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu en un encuentro que puede definir muchas cosas de cara al futuro. La mala noticia para los Ciudadanos es que no podrán contar con una de sus figuras principales, ya que Rodri será baja para un duelo fundamental en España.

La razón por la que Rodri no juega en Manchester City vs. Real Madrid

El centrocampista español está padeciendo con sus problemas físicos y de lesiones, razón por la cual sus minutos se han visto tan reducidos en los últimos meses. Por esa misma razón, quien supo ganar el Balón de Oro hace apenas dos temporadas, se perderá el partido ante el Real Madrid, representando una baja de mucha importancia para los suyos.

La última vez que Rodri estuvo presente dentro del campo de juego fue a principios de octubre, cuando apenas 22 minutos en cancha ante Brentford le bastaron para volver a tener que ser sustituido. Aunque esta vez no se trató de nada óseo como su dura lesión en los ligamentos cruzados, lo cierto es que una importante molestia muscular lo ha marginado de los encuentros hasta día de hoy.

Quien se ha adueñado de ese sector del campo de juego es su compatriota Nico. El ex Barcelona y Porto está demostrando, poco a poco, sus condiciones para ser el sustituto de alguien que parece no tener comparación. Sin embargo, ante todo pronóstico, el joven de 24 años le está dando al conjunto de Pep Guardiola, el equilibrio que precisa una plantilla que desde el mediocampo hacia adelante solo mira el arco rival.

