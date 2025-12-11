Nadie imaginaba que Xabi Alonso atravesaría una crisis deportiva tan marcada en el club más ganador del mundo. Su llegada generó enorme expectativa después de su extraordinario ciclo en Alemania, donde construyó un estilo sólido y competitivo. Pero el salto al banquillo del Real Madrid no ha dado los resultados esperados y el equipo viene mostrando un nivel muy por debajo de lo proyectado.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Xabi Alonso debe ser despedido? ¿Xabi Alonso debe ser despedido? Ya votaron 0 personas

En las últimas semanas, el rendimiento ha caído de forma evidente tanto en LaLiga como en la Champions League. El golpe más reciente ocurrió este miércoles, cuando el conjunto merengue volvió a tropezar al perder 2-1 frente al Manchester City en la competición internacional, un resultado que profundizó las dudas sobre el proyecto de Alonso.

A partir de este escenario, la presión se incrementó y el futuro del técnico quedó nuevamente bajo evaluación. La directiva del Real Madrid analiza qué rumbo tomar, aunque oficialmente no hay una postura definitiva. Aun así, el debate sobre un posible cambio en el banquillo volvió a instalarse con fuerza en España.

Publicidad

Publicidad

Mientras el club decide si mantiene o no su confianza en Alonso, diferentes medios comenzaron a manejar nombres de posibles sustitutos. Entre ellos destacan perfiles de gran jerarquía que, en caso de que haya un despido, estarían en condiciones de tomar el mando en el corto plazo.

El nombre que toma fuerza para reemplazar a Alonso

Entre los candidatos, uno de los que más ruido ha generado es Jürgen Klopp. Según información publicada por The Sun, el alemán habría llegado a un entendimiento con el grupo Red Bull para dejar su rol como jefe global de futbol y quedar disponible en caso de que el Real Madrid desee contratarlo.

ver también ¿Fin de ciclo para Xabi Alonso? El nombre más fuerte que suena para reemplazarlo en Real Madrid tras la crisis

Publicidad

Publicidad

De momento, todo depende de la decisión de Florentino Pérez y su equipo de trabajo. Xabi Alonso sigue al frente del plantel, pero la continuidad no está garantizada si los resultados no cambian pronto. Entretanto, el nombre de Klopp continúa circulando como el plan de emergencia más fuerte que tiene el club blanco para afrontar un posible relevo en el banquillo.

En síntesis