Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. Hay jerarquía de sobra en las dos áreas y el historial reciente entre ellos viene parejo, así que el Allianz Arena promete un trámite de ida y vuelta.

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Todavía es fase de grupos, pero en la Champions cada punto pesa para no complicarse el camino a octavos, y un resultado acá puede ordenar bastante el grupo.

La actualidad de ambos equipos

El Bayern llega con un alto en el camino: tras golear 5-0 al Bodo Glimt, se dejó empatar 3-3 de visitante ante el Viking, algo que no suele pasarle. Con 4 puntos en dos fechas, el equipo alemán necesita volver a mostrar la solidez que lo caracteriza, sobre todo en su propia cancha.

El Arsenal, en cambio, llega entonado: ganó los dos partidos que jugó, el último por 3-0 de local ante el Lille, y antes se impuso 1-0 en Napoli. Son 6 puntos y una imagen de equipo sólido en ambas áreas, algo que lo respalda para animarse a jugar de igual a igual en Alemania.

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El historial entre Bayern y Arsenal

Se enfrentaron 17 veces y el Bayern lleva la ventaja con 8 triunfos contra 6 del Arsenal, además de 4 empates; en goles también manda el equipo alemán, 33 contra 21. Sin embargo, el antecedente más fresco favorece a los ingleses: en noviembre pasado el Arsenal se impuso 3-1. Antes de eso hubo un 1-0 para el Bayern y un empate 2-2, así que la tendencia reciente muestra una paridad que no se condice del todo con la historia completa.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/11/2025 Arsenal vs. Bayern 3-1 UEFA Champions League 17/04/2024 Bayern vs. Arsenal 1-0 UEFA Champions League 09/04/2024 Arsenal vs. Bayern 2-2 UEFA Champions League 18/07/2019 Arsenal vs. Bayern 2-1 International Champions Cup 19/07/2017 Bayern vs. Arsenal 1-1 International Champions Cup 07/03/2017 Arsenal vs. Bayern 1-5 UEFA Champions League 15/02/2017 Bayern vs. Arsenal 5-1 UEFA Champions League 04/11/2015 Bayern vs. Arsenal 5-1 UEFA Champions League 20/10/2015 Arsenal vs. Bayern 2-0 UEFA Champions League 11/03/2014 Bayern vs. Arsenal 1-1 UEFA Champions League

Horario del partido

México: 13:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis