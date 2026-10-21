Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern vs. Arsenal, Champions League
Bayern vs. Arsenal, Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. Hay jerarquía de sobra en las dos áreas y el historial reciente entre ellos viene parejo, así que el Allianz Arena promete un trámite de ida y vuelta.

Todavía es fase de grupos, pero en la Champions cada punto pesa para no complicarse el camino a octavos, y un resultado acá puede ordenar bastante el grupo.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

El Bayern llega con un alto en el camino: tras golear 5-0 al Bodo Glimt, se dejó empatar 3-3 de visitante ante el Viking, algo que no suele pasarle. Con 4 puntos en dos fechas, el equipo alemán necesita volver a mostrar la solidez que lo caracteriza, sobre todo en su propia cancha.

El Arsenal, en cambio, llega entonado: ganó los dos partidos que jugó, el último por 3-0 de local ante el Lille, y antes se impuso 1-0 en Napoli. Son 6 puntos y una imagen de equipo sólido en ambas áreas, algo que lo respalda para animarse a jugar de igual a igual en Alemania.

El historial entre Bayern y Arsenal

Se enfrentaron 17 veces y el Bayern lleva la ventaja con 8 triunfos contra 6 del Arsenal, además de 4 empates; en goles también manda el equipo alemán, 33 contra 21. Sin embargo, el antecedente más fresco favorece a los ingleses: en noviembre pasado el Arsenal se impuso 3-1. Antes de eso hubo un 1-0 para el Bayern y un empate 2-2, así que la tendencia reciente muestra una paridad que no se condice del todo con la historia completa.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/11/2025Arsenal vs. Bayern3-1UEFA Champions League
17/04/2024Bayern vs. Arsenal1-0UEFA Champions League
09/04/2024Arsenal vs. Bayern2-2UEFA Champions League
18/07/2019Arsenal vs. Bayern2-1International Champions Cup
19/07/2017Bayern vs. Arsenal1-1International Champions Cup
07/03/2017Arsenal vs. Bayern1-5UEFA Champions League
15/02/2017Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
04/11/2015Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
20/10/2015Arsenal vs. Bayern2-0UEFA Champions League
11/03/2014Bayern vs. Arsenal1-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max.
  • Bayern suma 4 puntos en el torneo.
  • Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Lille y Napoli.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones