Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. Hay jerarquía de sobra en las dos áreas y el historial reciente entre ellos viene parejo, así que el Allianz Arena promete un trámite de ida y vuelta.
Todavía es fase de grupos, pero en la Champions cada punto pesa para no complicarse el camino a octavos, y un resultado acá puede ordenar bastante el grupo.
La actualidad de ambos equipos
El Bayern llega con un alto en el camino: tras golear 5-0 al Bodo Glimt, se dejó empatar 3-3 de visitante ante el Viking, algo que no suele pasarle. Con 4 puntos en dos fechas, el equipo alemán necesita volver a mostrar la solidez que lo caracteriza, sobre todo en su propia cancha.
El Arsenal, en cambio, llega entonado: ganó los dos partidos que jugó, el último por 3-0 de local ante el Lille, y antes se impuso 1-0 en Napoli. Son 6 puntos y una imagen de equipo sólido en ambas áreas, algo que lo respalda para animarse a jugar de igual a igual en Alemania.
El historial entre Bayern y Arsenal
Se enfrentaron 17 veces y el Bayern lleva la ventaja con 8 triunfos contra 6 del Arsenal, además de 4 empates; en goles también manda el equipo alemán, 33 contra 21. Sin embargo, el antecedente más fresco favorece a los ingleses: en noviembre pasado el Arsenal se impuso 3-1. Antes de eso hubo un 1-0 para el Bayern y un empate 2-2, así que la tendencia reciente muestra una paridad que no se condice del todo con la historia completa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/11/2025
|Arsenal vs. Bayern
|3-1
|UEFA Champions League
|17/04/2024
|Bayern vs. Arsenal
|1-0
|UEFA Champions League
|09/04/2024
|Arsenal vs. Bayern
|2-2
|UEFA Champions League
|18/07/2019
|Arsenal vs. Bayern
|2-1
|International Champions Cup
|19/07/2017
|Bayern vs. Arsenal
|1-1
|International Champions Cup
|07/03/2017
|Arsenal vs. Bayern
|1-5
|UEFA Champions League
|15/02/2017
|Bayern vs. Arsenal
|5-1
|UEFA Champions League
|04/11/2015
|Bayern vs. Arsenal
|5-1
|UEFA Champions League
|20/10/2015
|Arsenal vs. Bayern
|2-0
|UEFA Champions League
|11/03/2014
|Bayern vs. Arsenal
|1-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Bayern suma 4 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Lille y Napoli.