Fue el pasado 4 de noviembre del 2025 cuando Luis Díaz jugó su último partido de la Champions League con el Bayern Múnich. En ese duelo empezó como héroe y terminó como el villano del encuentro, después de que tuviera que salir expulsado tras haber marcado un doblete, luego de una dura entrada que terminó con la lesión de Achraf Hakimi.

Publicidad

Publicidad

Aunque el futbolista salió del terreno de juego con una lesión en el tobillo izquierdo, él ya pudo regresar a la competencia, pero el colombiano no había podido hacerlo porque en su sanción le dieron tres partidos de suspensión por parte de la UEFA, lo cual lo había mantenido al margen de la justa en los últimos dos duelos.

Sin embargo, hay que recordar que el pasado 5 de diciembre fue el conjunto alemán quien compartió mediante un comunicado en donde mencionaban la apelación que metieron para que le redujeran los partidos de suspensión y ganaron, por lo que sólo estaría fuera en el partido ante el Arsenal y contra el Sporting de Lisboa.

“La Federación ha reducido la suspensión a dos partidos de la Champions League, por lo que Díaz ya sólo se perderá el partido en casa del próximo martes 9 de diciembre contra el Sporting de Portugal. El colombiano podrá volver a la convocatoria para la Champions League en el partido con el Union St. Gilloise…” Comunicado del Bayern Múnich

Publicidad

Publicidad

Es por eso que este miércoles en el enfrentamiento ante el Unión Saint-Gilloise podría ser uno de los considerados para el partido, ya que la escuadra estaría peleando en este enfrentamiento por clasificar directamente a los Octavos de Final de la competencia internacional y sería un duelo perfecto para poder concretarlo.

ver también La denuncia pública de Bayern Múnich que involucró a Luis Díaz: “La única forma de…”

En síntesis