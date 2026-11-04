¿Por qué no juega Arda Guler en AEK Atenas vs. Real Madrid por la Champions League?

Con la posibilidad de reclamar la punta de la fase de liga de la Champions League 2026-27, Real Madrid no contará con Arda Guler en sus filas para enfrentar al AEK Atenas.

El Real Madrid visita al AEK de Atenas en el marco de la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2026-27, en uno de los duelos encargados de abrir la cartelera de este miércoles 4 de noviembre en punto de las 11:45 horas (tiempo del centro de México). Para este compromiso sobre la grama del Allwyn Arena, la escuadra merengue prescindirá de Arda Guler dentro de sus opciones en el campo.

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La ausencia de Arda Guler frente al AEK Atenas responde a una estricta decisión de gestión física implementada por José Mourinho. El mediapunta otomano venía acumulando una elevada carga de minutos como titular en las citas recientes del cuadro de la capital española, motivo por el cual el director técnico portugués determinó concederle una jornada de descanso para dosificar sus esfuerzos en el calendario continental.

De hecho, Guler ni siquiera ingresó en la lista oficial de convocados para el viaje a territorio griego, descartando cualquier alternativa de verlo en el banquillo de suplentes. Un camino idéntico trazó el estratega con el mediocentro francés Aurélien Tchouaméni, quien también causó baja por rotación preventiva para recargar baterías de cara a los siguientes compromisos ligueros.

Con la firme posibilidad de hilvanar su cuarta victoria consecutiva y afianzar el paso perfecto en la fase de liga de la Champions, la baja del talento turco se resiente por el sobresaliente nivel futbolístico que venía desplegando. Aprovechando con creces la suspensión que marginó a Vinícius Júnior en duelos previos, el volante sumaba dos anotaciones y una asistencia en los últimos cuatro encuentros en los que arrancó dentro del cuadro titular.

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Pese a no contar con la visión creativa de su perla otomana, el Real Madrid saltará a la cancha con un once plagado de jerarquía. La ofensiva dispuesta por Mourinho estará conformada por Yan Diomande, Jude Bellingham y el propio Vinícius Júnior escoltando a Kylian Mbappé como eje de ataque, mientras que las labores de recuperación y distribución en el doble pivote correrán a cargo de Eduardo Camavinga y Bernardo Silva.

La formación del Real Madrid vs. AEK Atenas

Thibaut Courtois

Denzel Dumfries

Éder Militao

Antonio Rudiger

Marc Cucurella

Bernardo Silva

Eduardo Camavinga

Yan Diomande

Jude Bellingham

Vinicius Júnior

Kylian Mbappé

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En síntesis