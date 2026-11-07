¿Juega Vinícius Jr? Las alineaciones de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27

Este sábado 7 de noviembre continúa la emoción en el fútbol español con la disputa de la Jornada 12 de LaLiga. En uno de los compromisos más vibrantes y tradicionales del campeonato, el Valencia recibe al Real Madrid a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de Mestalla.

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El Valencia llega a esta fecha con la urgencia de sumar para escapar de los puestos bajos de la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Javier Aguirre todavía no ha podido celebrar un triunfo en condición de local en lo que va del torneo, por lo que intentará aprovechar el apoyo de su afición en Mestalla para dar el gran golpe de la jornada y cortar la mala racha.

Por su parte, el Real Madrid se mantiene en la pelea directa por la cima del certamen. El cuadro merengue, que no podrá contar con Vinícius Júnior por sanción, saldrá al terreno de juego encabezado por Kylian Mbappé con el objetivo de encadenar otra victoria a domicilio y presionar en los primeros puestos.

La probable alineación de Valencia

Stole Dimitrievski

Thierry Correia

César Tárrega

Eray Cömert

José Luis Gayà

Diego López

Javier Guerra

Filip Ugrinić

Luis Rioja

Arnaut Danjuma

Hugo Duro

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La probable alineación de Real Madrid