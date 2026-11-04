¿Por qué no juegan Martin Odegaard ni Bukayo Saka en Slavia Praga vs. Arsenal por la Champions League 2026-27?

Buscando un lugar entre los primero ocho de la fase de liguilla de la Champions League, Arsenal no contará con Martin Odegaard ni Bukayo Saka en el once inicial contra Slavia Praga.

Este miércoles 4 de noviembre el Arsenal visita al Slavia Praga en el marco de la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2026-27. Ubicados de momento fuera de los primeros ocho puestos que otorgan boleto directo a los octavos de final, los Gunners saltarán a la cancha en suelo checo sin la presencia de Martin Odegaard ni de Bukayo Saka dentro de su once inicial.

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En lo que respecta a Odegaard, el mediapunta noruego no forma parte del cuadro titular ante la escuadra albirroja por una estricta determinación táctica de Mikel Arteta. Luego de disputar la totalidad del exigente choque del fin de semana frente al Liverpool en Anfield, el estratega español optó por darle respiro al capitán londinense y reservarlo en la banca de suplentes para dosificar cargas.

El panorama con Bukayo Saka resulta diametralmente opuesto, toda vez que el atacante ni siquiera viajó como alternativa de recambio. El extremo británico continúa entre algodones tras sufrir una lesión muscular en su muslo durante el cotejo continental frente al Bayern Múnich, percance que lo ha mantenido totalmente marginado de la actividad competitiva desde entonces.

De hecho, en la antesala del compromiso liguero ante los Reds, al ser cuestionado sobre los plazos estimados para su recuperación, Arteta deslizó que el futbolista de 25 años podría requerir varias semanas adicionales de rehabilitación, escenario que incluso pone en serio predicamento su convocatoria con la Selección de Inglaterra para la inminente Fecha FIFA de noviembre.

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En comparación con el último compromiso de Champions League que concluyó en un empate 2-2 ante el Bayern Múnich en territorio alemán, el Arsenal presenta hasta seis modificaciones en su estructura titular. Quienes cedieron su lugar respecto a dicho encuentro son Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Odegaard, Bruno Guimaraes, Saka y Kai Havertz, confirmando una profunda rotación dispuesta por el timonel vasco para enfrentar al Slavia Praga.

Alineación del Arsenal vs. Slavia Praga

David Raya

Ben White

Ezri Konsa

Gabriel Magalhaes

Piero Hincapié

Mikel Merino

Martín Zubimendi

Declan Rice

Noni Madueke

Viktor Gyokeres

Eberechi Eze

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En síntesis