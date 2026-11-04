¿Por qué no juegan Martin Odegaard ni Bukayo Saka en Slavia Praga vs. Arsenal por la Champions League 2026-27?

Este miércoles 4 de noviembre el Arsenal visita al Slavia Praga en el marco de la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2026-27. Ubicados de momento fuera de los primeros ocho puestos que otorgan boleto directo a los octavos de final, los Gunners saltarán a la cancha en suelo checo sin la presencia de Martin Odegaard ni de Bukayo Saka dentro de su once inicial.
En lo que respecta a Odegaard, el mediapunta noruego no forma parte del cuadro titular ante la escuadra albirroja por una estricta determinación táctica de Mikel Arteta. Luego de disputar la totalidad del exigente choque del fin de semana frente al Liverpool en Anfield, el estratega español optó por darle respiro al capitán londinense y reservarlo en la banca de suplentes para dosificar cargas.
El panorama con Bukayo Saka resulta diametralmente opuesto, toda vez que el atacante ni siquiera viajó como alternativa de recambio. El extremo británico continúa entre algodones tras sufrir una lesión muscular en su muslo durante el cotejo continental frente al Bayern Múnich, percance que lo ha mantenido totalmente marginado de la actividad competitiva desde entonces.
De hecho, en la antesala del compromiso liguero ante los Reds, al ser cuestionado sobre los plazos estimados para su recuperación, Arteta deslizó que el futbolista de 25 años podría requerir varias semanas adicionales de rehabilitación, escenario que incluso pone en serio predicamento su convocatoria con la Selección de Inglaterra para la inminente Fecha FIFA de noviembre.
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🟡— Arsenal (@Arsenal) November 4, 2026
Six changes for our Champions League test 👊
En comparación con el último compromiso de Champions League que concluyó en un empate 2-2 ante el Bayern Múnich en territorio alemán, el Arsenal presenta hasta seis modificaciones en su estructura titular. Quienes cedieron su lugar respecto a dicho encuentro son Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Odegaard, Bruno Guimaraes, Saka y Kai Havertz, confirmando una profunda rotación dispuesta por el timonel vasco para enfrentar al Slavia Praga.
Slavia Praga vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League
Alineación del Arsenal vs. Slavia Praga
- David Raya
- Ben White
- Ezri Konsa
- Gabriel Magalhaes
- Piero Hincapié
- Mikel Merino
- Martín Zubimendi
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Viktor Gyokeres
- Eberechi Eze
En síntesis
- Martin Odegaard será suplente ante Slavia Praga por decisión de Mikel Arteta.
- Bukayo Saka no fue convocado por una lesión muscular sufrida ante Bayern Múnich.
- Arsenal realizó seis cambios en su once titular para este partido de Champions.