Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming online

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga 2026-27. Conoce los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir el partido EN VIVO y ONLINE desde Argentina, México, España y el resto de Latinoamérica.

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio de Mestalla y comienza a partir de las 14:00 hs (tiempo del Centro de México).

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Este duelo representa una de las visitas más exigentes de la temporada para el conjunto merengue, que llega con la obligación de sumar tres puntos para no perder terreno en la lucha por el liderato del campeonato español. Por su parte, los ‘Ches’ buscarán hacer valer el empuje de su afición para frenar a uno de los gigantes del torneo y escalar posiciones en la tabla general.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Valencia y Real Madrid de este sábado 7 de noviembre por LaLiga se puede seguir en vivo en México y la región a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

México: Sky Sports e Izzi (Sky+)

Sky Sports e Izzi (Sky+) Centroamérica: Sky Sports y ViX

Sky Sports y ViX Sudamérica: DSPORTS / DGO, ESPN y Disney+ Premium

DSPORTS / DGO, ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes y Fubo

ESPN+, ESPN Deportes y Fubo España: DAZN LaLiga y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Valencia intentará apoyarse en la atmósfera hostil de Mestalla para cortar los circuitos de su rival. La escuadra valencianista sabe que la clave pasará por mantener el orden defensivo en bloque medio y aprovechar los contragolpes por las bandas para hacer daño en las áreas.

Por su parte, el Real Madrid llega a este compromiso con la necesidad de imponer su jerarquía y ritmo futbolístico desde los primeros compases. El cuadro blanco buscará adueñarse de la posesión, generar volumen de juego por los costados y apoyarse en la contundencia de sus atacantes para salir victorioso en una de las aduanas más complejas de la liga española.

En sintesis

Valencia y Real Madrid juegan este sábado 7 de noviembre por la Jornada 12 de LaLiga.

este sábado 7 de noviembre por la Jornada 12 de LaLiga. El Estadio de Mestalla albergará el partido a partir de las 14:00 horas de México.

el partido a partir de las 14:00 horas de México. Sky Sports e Izzi transmitirán en vivo el encuentro para todo el territorio mexicano.