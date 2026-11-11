América Femenil y Toluca Femenil serán los protagonistas de, seguramente, la gran propuesta futbolera del día, cuando se enfrenten esta tarde en el Estadio Banorte. Dos de los mejores equipos de la temporada del futbol femenil mexicano se verán las caras por el juego de ida de los cuartos de final del Apertura 2026.

Publicidad

¿Cómo llegan América y Toluca Femenil a los cuartos del Apertura 2026?

Las ‘Águilas’ sacaron pasaje a esta instancia luego de haber finalizado en el 1° lugar del Grupo B, con 37 puntos, producto de doce triunfos, un empate y una derrota. Por su parte, las ‘Diablas Rojas’ obtuvieron boleto a esta fase por acabar en el 4° puesto del Grupo A, con 27 puntos, por ocho victorias, tres empates y tres caídas.

¿Cuándo y dónde juegan América vs. Toluca Femenil por el Apertura 2026?

El partido Club América vs. Toluca FC se disputará HOY miércoles 11 de noviembre, en el Estadio Banorte, por la ida de cuartos de final del Apertura 2026. El compromiso dará inicio a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el que será el primero de los dos cruces del día de la fecha en la Liga MX Femenil.

América recibe a Toluca hoy en el Azteca.

Publicidad

¿Por qué América define de visitante ante Toluca Femenil en cuartos de final?

Por reglamento, a las azulcremas les correspondía jugar la revancha en casa, dado que finalizaron mejor posicionadas la fase regular que su rival (primeras contra cuartas). Sin embargo, fue el propio América quien pidió intercambiar las localías: el Banorte tiene muchos compromisos comerciales que obligan a usarlo hoy para la serie.

¿Qué canal de TV transmite América vs. Toluca Femenil por el Apertura 2026?

El partido Club América vs. Toluca FC se podrá seguir en vivo y en directo por televisión abierta, en forma exclusiva, a través de la pantalla gratuita de Nu9ve. Además, habrá otra alternativa televisiva para sintonizar las acciones pero por medio de la señal de cable, a través del reconocido canal de paga de TUDN.

¿Qué plataforma de streaming transmite América vs. Toluca Femenil por el Apertura 2026?

El partido Club vs. Toluca FC contará con la cobertura especial para todo el territorio mexicano, de la versión gratis del popular servicio de streaming ViX. Por otra parte, el encuentro también tendrá la transmisión en simultáneo del canal de YouTube de Liga BBVA MX Femenil, que lo mostará con imagen y sonido.