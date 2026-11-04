¿Por qué no juega Federico Valverde en AEK Atenas vs. Real Madrid por la Champions League?

El jugador uruguayo no será titular ante el club europeo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Desde las 11:45 horas de la CDMX, el Real Madrid visita al AEK Atenas de Grecia por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto Merengue buscará conseguir un buen resultado fuera de casa para continuar por el camino del triunfo y respaldar el gran presente que atraviesa el equipo.

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En la competición internacional, los dirigidos por José Mourinho tienen puntaje perfecto tras ganar sus primeras presentaciones. Con estos resultados, el Real Madrid se ilusiona con mantenerse entre los principales candidatos al título y dar otro paso importante rumbo a la siguiente instancia del torneo.

Los locales, por su parte, se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones después de perder dos encuentros y ganar solamente uno. Este miércoles tendrán una prueba exigente en su estadio, donde buscarán dar la sorpresa frente a uno de los clubes más importantes del mundo.

Para este compromiso, Mourinho ya confirmó la alineación titular del equipo español y Federico Valverde no aparece entre los elegidos. El uruguayo no será titular por decisión técnica, por lo que ocupará un lugar en el banco de suplentes y esperará su oportunidad para ingresar durante el encuentro.

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La alineación titular del Real Madrid vs. AEK Atenas

Thibaut Courtois

Denzel Dumfries

Éder Militão

Antonio Rüdiger

Marc Cucurella

Eduardo Camavinga

Bernardo Silva

Jude Bellingham

Yan Diomande

Vinícius Júnior (C)

Kylian Mbappé

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