Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27 tras la victoria del Real Madrid

El Real Madrid alcanzó al PSG en la tabla general de la UEFA Champions League 2026-27, mientras que el resto aun no les pierde la pisada.

La clasificación general de la UEFA Champions League 2026-27 comienza a tomar forma definitiva. Este miércoles 4 de noviembre llegó a su fin la actividad correspondiente a la Jornada 4 de la fase de liga, dejando un balance de resultados vibrantes que sacudieron la lucha directa por adueñarse de los primeros ocho peldaños, zona que otorga el ansiado boleto directo a los octavos de final.

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En las hostilidades del día, el Real Madrid rescató los tres puntos en una dramática voltereta 3-2 sobre el AEK de Atenas en territorio helénico, coronada con un gol agónico de Federico Valverde en los compases finales para mantener el paso perfecto en el certamen. Por su parte, en la cartelera nocturna continental, el Arsenal preservó su condición de invicto al imponerse con solvencia 2-1 al Slavia Praga, mientras que el Como de Cesc Fabregas firmó una auténtica proeza europea tras golear a domicilio 9-1 al RC Lens, la mayor goleada de un equipo italiano en la historia de la Champions, superando al AC Milan.

La actividad del martes ya había dejado suficiente tela de dónde cortar entre las potencias del Viejo Continente. El París Saint-Germain desplegó un futbol arrollador para propinarle una humillante paliza 6-0 al Villarreal en La Cerámica; el FC Barcelona maniató con autoridad 3-0 al Aston Villa, al tiempo que el Manchester United protagonizó un caótico y electrizante 3-2 sobre la AS Roma en el césped de Old Trafford.

Con este balance en la mitad de la fase de liga, únicamente el PSG y el Real Madrid presumen paso perfecto en la cima con 12 unidades recolectadas en cuatro compromisos. Siguiendo de cerca su estela, el Arsenal se ubica como solitario escolta con 10 puntos, mientras que inmediatamente después se abre un apretado pelotón de hasta nueve clubes igualados con nueve unidades, grupo estelar que integran el Barcelona, Manchester City, Liverpool, Real Betis y la sorprendente revelación italiana, el Como 1907.

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Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27

En síntesis