¿Por qué no juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Sporting de Lisboa por la UEFA Champions League 2025-26?

Bayern Múnich llega a la última jornada de la fase de grupos con la obligación de recuperarse después de la derrota sufrida en Champions League, un tropiezo que le quitó el invicto y dejó dudas en su rendimiento. En casa, los Bávaros quieren reencontrarse con su mejor versión cuando reciban al Sporting de Lisboa en el Allianz Arena, duelo programado para las 11:45 horas de la CDMX.

El equipo de Vincent Kompany necesita los tres puntos para mantenerse entre los primeros lugares, pero para este compromiso tendrá una ausencia importante. Luis Díaz nuevamente quedará fuera de la convocatoria debido a la sanción que arrastra desde su expulsión ante el PSG, donde una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi derivó en una suspensión de tres partidos.

Con el encuentro de hoy, el colombiano completará su segundo duelo sin actividad, por lo que aún deberá cumplir una fecha adicional. Esto significa que tampoco podrá estar disponible en el partido frente al Royale Union Saint-Gilloise, cerrando así su castigo impuesto por la UEFA.

Luis Díaz se tomó unos días de descanso

Durante este periodo, Luis Díaz aprovechó para tomar unos días libres. Kompany explicó que el permiso está dentro de la planificación del club y no representa ningún problema. El estratega destacó que, pese al descanso, el jugador continúa con un programa individual de entrenamiento para no perder ritmo.

“Volverá con la cabeza despejada y listo para retomar su nivel. A veces les damos a los futbolistas un poco más de tiempo libre, pero siguen trabajando casi a diario y cuentan con fisioterapeutas privados”, aseguró el técnico del Bayern, confiado en que Díaz regresará en plenitud física y mental para la siguiente fase del torneo.