Bayern Múnich extendió su fantástico comienzo de temporada a la DFB-Pokal, donde este miércoles disputó los octavos de final. En un encuentro repleto de emociones, venció por 3-2 a Unión Berlín a domicilio y lo eliminó de esta edición de la Copa de Alemania. Los ‘Bávaros’ se hicieron fuertes fuera de casa y se quedaron con un gran triunfo.

Publicidad

Publicidad

En un partido de mucho ida y vuelta, el Bayern se terminó imponiendo con dos goles en contra (Ansah y Leite respectivamente) y el restante de Harry Kane. Por su parte, Querfeld descontó en dos ocasiones para el dueño de casa. Con este resultado, se clasificaron a cuartos de final, donde enfrentarán a Stuttgart, que dejó en el camino a Bochum.

Desafortunadamente para los fanáticos que siguieron el juego, Luis Díaz no pudo anotarse en el marcador ya que le anularon un gol. El delantero colombiano había convertido el 4-2 que sentenciaba el cotejo, pero el juez de línea levantó la bandera y luego el VAR convalidó esa decisión. Por milímetros, el guajiro había quedado en fuera de juego.

A los 30 minutos del segundo tiempo, Luis Díaz había recibido un pase entre líneas por detrás de la defensa de Unión Berlín, y le terminaron señalando offside. El colombiano había vencido al portero Ronnow con un colocado remate al poste derecho, demostrando toda su calidad para definir, pero el árbitro lo invalidó y dio continuidad.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La determinación arbitral y de la tecnología generaron polémica entre los aficionados en Alemania. Los fanáticos señalaban que el trazado de líneas y las cámaras elegidas no marcaban con claridad la posición fuera de juego de Luis Díaz. Los simpatizantes se molestaron ya que terminaron sufriendo más de la cuenta, cuando ese tanto podría haber liquidado todo.

Con esta anulación del gol, le impidieron a Luis Díaz alargar su registro de aportes a tantos del equipo en la temporada: traía 6 contribuciones directas en sus 6 partidos anteriores, con cinco anotaciones y una asistencia. Así, quedó como uno de los pocos compromisos del semestre donde el colombiano no pudo impactar directamente en el resultado del juego.

Publicidad

Publicidad