No es Luis Díaz: Bayern Múnich no va a firmar a Mohamed Salah por este jugador

Todo parece indicar que los días de Mohamed Salah están contados en Liverpool FC. Luego de las explosivas declaraciones del delantero egipcio y la no convocatoria en el último partido de los ‘Reds’ (Rojos) en la Champions League, se instaló el rumor que podría ir a Bayern Múnich. Sin embargo, esto no será posible por un jugador. ¡No es Luis Díaz!

La polémica de Salah en Liverpool empezó cuando afirmó estar muy decepcionado porque “parece que el club me está traicionando. Así es como me siento. El club me prometió muchas cosas en verano y, hasta ahora, he estado en el banco de suplentes durante tres partidos (…) No tengo que luchar cada día por mi puesto porque me lo he ganado. Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool“.

Arne Slot, entrenador de Liverpool, tomó la decisión de no convocar a Mohamed Salah en la victoria 0-1 contra Inter de Milán por la fecha 6 de la fase de la liga de la Champions League y sostuvo sobre esta determinación que “normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que no está aquí”. ¿Todo listo para que Mohamed Salah vuelva a jugar con Luis Díaz? Mmm… No y ya se supo el motivo.

No es Luis Díaz: Se reveló el jugador por el cual Bayern no firmará a Mohamed Salah

Díaz y Salah ganaron juntos una Premier con Liverpool. (Foto: Getty Images)

Ante el rumor que Bayern Múnich podría firmar a Mohamed Salah, Max Eberl, director deportivo del equipo alemán, descartó esta posibilidad diciéndole al canal DAZN que “tenemos un talento excepcional en Lennart Karl. Poner a alguien por delante de él ahora no tiene ningún sentido“. Por ahora, tema cerrado…

Díaz habría sido uno de los motivos para propiciar la salida de Salah de Liverpool

‘The Athletic‘, uno de los portales deportivos más prestigiosos, señaló que la molestia de Salah con Liverpool, que terminaría en su salida del equipo inglés, habría sido porque el club la temporada pasada le permitió sacar lo mejor de su rendimiento “con jugadores como Luis Díaz, Trent Alexander Arnold y Darwin Núñez, quiénes se fueron del equipo”. Ahora, afirman que ‘Mo’ no se siente cómodo y es más que evidente.

Datos clave