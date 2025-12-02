Bayern Múnich siempre se ha regido por los mismos principios, y se ha caracterizado por ser una institución ambiciosa que siempre va por más y busca la excelencia. Por ello, si bien el colombiano ha tenido un impacto inmediato en el equipo desde su llegada, la directiva saldrá al mercado a buscar un competidor para Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

Esta determinación del club alemán no tiene que ver con ‘no estar conformes’ con las actuaciones del guajiro, sino todo lo contrario. Ha mostrado tan buenas credenciales en su corto período en el equipo, que la institución no quiere que baje los brazos ni se relaje. Por ello, intentarán fichar a un futbolista que pueda fomentar la competencia interna y sana.

Hay otro factor más que ha llevado a los Bávaros a tomar la decisión de incorporar otro delantero extremo por izquierda. Cuando el colombiano no pudo jugar, el equipo sintió su ausencia y no obtuvo un resultado. Esto, dado que la plantilla que comanda Vincent Kompany no cuenta con un sustituto del nivel de Luis Díaz como para suplantarlo cuando no está.

ver también Por qué el gol de Luis Díaz a Unión Berlín no fue nominado al Premio Puskas 2025 de la FIFA

El fichaje que busca Bayern Múnich para competir con Luis Díaz:

De acuerdo a la información de Plettigoal, el periodista más confiable de la Bundesliga, el Bayern está tras los pasos de Malick Fofana, extremo izquierdo del Olympique de Lyon. El delantero belga de apenas 20 años, categoría ¡2005! se ha ganado la titularidad en Francia pese a su corta edad y tiene impresionado al club. Sería el elegido para alternar con el colombiano.

Publicidad

Publicidad

No se tratará de una operación sencilla para el Bayern Múnich en su objetivo de darle competencia a Luis Díaz. Si bien su valor de mercado en Transfermarkt es de 30 millones, Olympique Lyon solicitaría un piso de ¡50 millones de euros! para sentarse a negociar. El próximo libro de pases de invierno, los alemanes podrían avanzar por él para reforzar las variantes en ofensiva.

Malick Fofana, el atacante que quiere Bayern Múnich [Foto: Getty]

Los números de Luis Díaz vs. los números de Luis Fofana:

En su primer temporada en Bayern Múnich, Luis Díaz acumula 12 goles y 6 asistencias en 19 partidos disputados. Además, en su carrera completa lleva 117 tantos y 58 pases-gol en 440 presentaciones. Por su parte, en esta campaña con el Olympique Lyon, Malick Fofana ha aportado 2 goles y 1 asistencia en 12 partidos disputados. En toda su corta trayectoria, apila 26 tantos y 18 pases-gol en 151 presentaciones. Un buen suplente para el guajiro.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se equivocaron? Liverpool lamenta la partida de Luis Díaz y sale al mercado arrepentido

Lo mejor de Malick Fofana en Olympique Lyon: