Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

¿Por qué no juegan Donnarumma y Haaland en Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la UEFA Champions League?

Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland no son titulares con Manchester City ante Bayer Leverkusen. El motivo que explica sus suplencias.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland no son titulares con Manchester City
© Getty ImagesGianluigi Donnarumma y Erling Haaland no son titulares con Manchester City

Este martes 25 de noviembre se disputan nueve partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de ellos tiene como protagonistas al Manchester City y al Bayer Leverkusen, que se enfrentan en el Etihad Stadium a partir de las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Manchester City está 4° en la tabla actualmente con tres triunfos y un empate en cuatro jornadas. De cara al partido contra Bayer Leverkusen, Pep Guardiola sorprendió con la alineación titular debido a las ausencias de Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland.

El conjunto de la Premier League presenta una alineación sin la mayoría de sus titulares. Debido a la exigencia del calendario y de que no pudo preservar a ninguno el fin de semana pasado posterior a la Fecha FIFA por enfrentar a Newcastle, un rival complejo, Pep Guardiola decidió darle descanso a varias estrellas.

Es por eso que Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland son suplentes con Manchester City en el partido de este martes frente a Bayer Leverkusen. El equipo inglés puede permitirse estos cambios también porque ya sumó una buena cantidad de puntos en las primeras cuatro jornadas.

Publicidad

Además del portero italiano y del delantero noruego, jugadores como Ruben Días, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden y Jérémy Doku tampoco forman parte de la alineación titular del Manchester City. No obstante, el conjunto inglés puede ganar de todas maneras el partido.

La alineación de Manchester City ante Bayer Leverkusen

  • Trafford
  • Khusanov
  • Stones
  • Ake
  • Ait-Nouri
  • Rico Lewis
  • Nico González
  • Tijjani Reijnders
  • Oscar Bobb
  • Savinho
  • Omar Marmoush
Sigue EN VIVO Chelsea vs. Barcelona: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

ver también

Sigue EN VIVO Chelsea vs. Barcelona: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Gianluigi Donnarumma podría fichar por Manchester City... ¿gracias a Fenerbahce?
Futbol Internacional

Gianluigi Donnarumma podría fichar por Manchester City... ¿gracias a Fenerbahce?

Los detalles de la negociación entre PSG y Manchester City por Gianluigi Donnarumma
Futbol Internacional

Los detalles de la negociación entre PSG y Manchester City por Gianluigi Donnarumma

El duro comunicado de Gianluigi Donnarumma tras ser borrado de PSG
UEFA

El duro comunicado de Gianluigi Donnarumma tras ser borrado de PSG

Chelsea 3-0 Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Chelsea 3-0 Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo