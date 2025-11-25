Este martes 25 de noviembre se disputan nueve partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de ellos tiene como protagonistas al Manchester City y al Bayer Leverkusen, que se enfrentan en el Etihad Stadium a partir de las 14:00hs (CDMX).
Manchester City está 4° en la tabla actualmente con tres triunfos y un empate en cuatro jornadas. De cara al partido contra Bayer Leverkusen, Pep Guardiola sorprendió con la alineación titular debido a las ausencias de Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland.
El conjunto de la Premier League presenta una alineación sin la mayoría de sus titulares. Debido a la exigencia del calendario y de que no pudo preservar a ninguno el fin de semana pasado posterior a la Fecha FIFA por enfrentar a Newcastle, un rival complejo, Pep Guardiola decidió darle descanso a varias estrellas.
Es por eso que Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland son suplentes con Manchester City en el partido de este martes frente a Bayer Leverkusen. El equipo inglés puede permitirse estos cambios también porque ya sumó una buena cantidad de puntos en las primeras cuatro jornadas.
Además del portero italiano y del delantero noruego, jugadores como Ruben Días, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden y Jérémy Doku tampoco forman parte de la alineación titular del Manchester City. No obstante, el conjunto inglés puede ganar de todas maneras el partido.
La alineación de Manchester City ante Bayer Leverkusen
- Trafford
- Khusanov
- Stones
- Ake
- Ait-Nouri
- Rico Lewis
- Nico González
- Tijjani Reijnders
- Oscar Bobb
- Savinho
- Omar Marmoush
