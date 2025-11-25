Sigue EN VIVO Chelsea vs. Barcelona: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Chelsea y Barcelona por la UEFA Champions League 2025/2026.

El registro histórico entre Chelsea y Barcelona incluye 14 cruces oficiales en torneos europeos , marcados por una paridad notable: cada equipo ganó en cuatro ocasiones , mientras que los seis juegos restantes terminaron en igualdad .

Chelsea recibe a Barcelona en Stamford Bridge por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26, en un duelo clave para definir el rumbo de ambos en el certamen. Los dos equipos han tenido un rendimiento irregular en esta edición del torneo, y llegan igualados con 7 puntos sobre 12 posibles, por lo que este partido puede marcar quién toma ventaja en la clasificación.

Tanto los Blues como los culés registran exactamente la misma campaña: dos victorias, un empate y una derrota. Si bien todavía falta, deben ganar si es que quieren entrar en zona de playoffs.