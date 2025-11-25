Es tendencia:
FUTBOL INTERNACIONAL

Sigue EN VIVO Chelsea vs. Barcelona: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

Chelsea y Barcelona se enfrentan en Stamford Bridge por la quinta jornada de la Champions League 2025-26, en un duelo que promete ser de los mejores.

Los 11 titulares del Barcelona

Chelsea confirmó el equipo

Se viene un partidazo en Londres

Historial de Chelsea y Barcelona en competencias europeas

El registro histórico entre Chelsea y Barcelona incluye 14 cruces oficiales en torneos europeos, marcados por una paridad notable: cada equipo ganó en cuatro ocasiones, mientras que los seis juegos restantes terminaron en igualdad.

TODO LISTO EN STAMFORD BRIDGE PARA EL DUELO DE CHAMPIONS LEAGUE

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Chelsea y Barcelona por la UEFA Champions League 2025/2026.

Por Ramiro Canessa

Chelsea vs. Barcelona por la Champions League.
Chelsea vs. Barcelona por la Champions League.

Chelsea recibe a Barcelona en Stamford Bridge por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26, en un duelo clave para definir el rumbo de ambos en el certamen. Los dos equipos han tenido un rendimiento irregular en esta edición del torneo, y llegan igualados con 7 puntos sobre 12 posibles, por lo que este partido puede marcar quién toma ventaja en la clasificación.

Tanto los Blues como los culés registran exactamente la misma campaña: dos victorias, un empate y una derrota. Si bien todavía falta, deben ganar si es que quieren entrar en zona de playoffs.

