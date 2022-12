De cara a la final ante Cruz Azul por la Copa Sky, el Pollo Briseño no se adelante y marca que Chivas aún no ganó nada.

Chivas Guadalajara se prepara para jugar la definición de la Copa Sky cuando enfrente a Cruz Azul el próximo viernes a las 20:00 de Ciudad de México. Por otro lado, el Rebaño Sagrado para encuentro no podrá contar con Daniel Ríos y Víctor Guzmán, quienes acaban de incorporarse al equipo.

Por otra parte, el Pollo Briseño habló del momento que vive el Guadalajara y marcó que aún no han ganado nada. A su vez, el Potro Gutiérrez realizó una arenga para desafiar al Rojiblanco de cara a la final del torneo.

Briseño marca una realidad de Chivas

MIentras Veljko Paunvic ilusiona a los fanáticos de Chivas con sus declaraciones, el Pollo Briseño pone los pies sobre la tierra y dice que aún no han ganado nada. "Este equipo va bien. No hay que alarmarnos de nada, ni echar las campanas al vuelo, porque no hemos ganado nada y hay que seguir con esa misma misión", comentó el elemento Rojiblanco en diálogos con TUDN.

El Potro Gutiérrez y su arenga de cara a la final con Chivas

Luego de su clasificación ante América, el entrenador de Cruz Azul realizó una arenga para desafiar a Chivas en la final de la Copa Sky. “Al final muchachos, es parte de la pretemporada, pero es una final, y los equipos grandes tienen que aspirar a llegar a finales hasta en el FIFA”, expresó el Potro Gutiérrez de cara a la definición que vivirán el próximo viernes ante el Rebaño Sagrado.