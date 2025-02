América comenzó el año con algunas preocupaciones dado que Botafogo vino a la carga por André Jardine, uno de los entrenadores más importantes de la historia de la institución, que supo conquistar el tricampeonato y que ahora busca continuar por el mismo camino en el inicio del torneo Clausura. Sin embargo, el brasileño decidió rechazar la oferta a pesar de haberse tomado algunos días para analizarla, porque no quedan dudas de que el proyecto de “El Glorioso” era sumamente tentador.

Publicidad

Publicidad

ver también El gesto de amor de André Jardine con América tras el no a Botafogo: ”Mí vínculo…”

Los últimos campeones de América y del Brasileirao se quedaron sin director técnico tras la sorpresiva salida de Artur Jorge al fútbol de Qatar. Además, perdieron a varias de sus figuras, como Luiz Enrique y Thiago Almada, quienes continuaron su carrera en el fútbol europeo. Sin embargo, eso no quita que seguramente sigan compitiendo en lo más alto durante esta temporada.

Para tomar precauciones y evitar que en los próximos meses intenten contratarlo nuevamente, en Récord informaron que América tomó la decisión de blindar a Jardine con una cláusula de rescisión importante. La misma pasó de ser de tres millones de dólares a cinco millones.

Con tal de evitar que les pase lo mismo que a Cruz Azul que hace una semanas atrás perdieron a Martín Anselmi ya que el Porto pagó su cláusula de salida, ”Las Aguilas” están haciendo todo lo posible para no perderlo, aunque el propio entrenador decidió quedarse por amor a la institución sin importar el dinero.

Publicidad

Publicidad

ver también El gesto de amor de André Jardine con América tras el no a Botafogo: ”Mí vínculo…”

Jardine apuntó contra Martín Anselmi por su polémica salida de Cruz Azul

André Jardine habló sobre la reciente salida de Martín Anselmi de Cruz Azul y le lanzó una indirecta: “Intento no juzgarlo porque no estoy en sus zapatos ni sé lo que pasaba en vestidor. Yo estoy feliz en América y no tengo ni un motivo para irme, ni ninguna razón. Debes preguntarle a él (sus razones) para abandonar un proyecto que parecía sólido y sus motivos para salir”.

Y continuó: “Ahí estaba el entrenador y, a veces, las cosas no son lo que parecen. Pero yo soy como tú, Tuca, para mí vale más la palabra que el bigote”. De esta forma, dejó en claro su postura respecto a la lealtad y el compromiso con los proyectos deportivos que lidera.