El brasileño, André Jardine, logró convertirse en el entrenador más ganador de la historia del Club América tras conseguir el tricampeonato. En el 2024, consiguió el Apertura y hizo historia, ganándose para siempre el corazón de los hinchas del conjunto Azteca.

MEXICO CITY, MEXICO – MAY 26: Andre Jardine, coach of America celebrates the victory after the Final second leg match between America and Cruz Azul as part of the Torneo Clausura 2024 at Azteca Stadium on May 26, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)