Concacaf cambia el formato de la Copa Oro 2027: ¿cómo se jugará el torneo?

La Concacaf anunció los cambios que hará en el formato de la Copa Oro 2027, con cambios significativos en la primera ronda del torneo.

Tras la conclusión del ciclo de la Nations League, la Copa Oro se erigirá como el próximo gran certamen continental que reunirá a los representativos más destacados de la región hacia mediados de 2027. No obstante, con miras a una edición programada a menos de un año de distancia, el órgano rector del futbol norte, centroamericano y del Caribe sorprendió al anunciar una reestructuración absoluta en el sistema de competencia.

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Este jueves 5 de noviembre, la Concacaf confirmó que la Copa Oro 2027 mantendrá su nómina de 16 participantes, pero modificará drásticamente la primera ronda al dejar atrás el tradicional reparto en cuatro sectores de cuatro conjuntos. A partir de esta edición, el torneo concentrará a las selecciones en únicamente dos grandes tablas generales de ocho naciones cada una.

El desarrollo de la fase inicial no se jugará bajo el modelo de todos contra todos; una vez conformados los dos pelotones, los cuadros de cada grupo quedarán clasificados en cuatro bombos de rendimiento y cada representativo disputará cuatro cotejos, uno ante un rival de cada nivel. Mediante una matriz de emparejamientos prediseñada, se garantizará un calendario sumamente equitativo que pondrá a prueba a cada participante frente a contrincantes de diversas posiciones en el escalafón continental.

Los primeros cuatro clasificados de cada pelotón accederán a la ronda de eliminación directa, mientras que los cuatro cuadros rezagados en la parte baja de cada tabla quedarán automáticamente eliminados. A partir de esa instancia, los ocho clasificados se medirán en series a partido único arrancando desde los cuartos de final, transitando por las semifinales y culminando con el choque por el cetro de la zona.

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🚨🏆 The rumors are confirmed! Gold Cup will have a whole new format in 2027. @FabrizioRomano breaks it down! pic.twitter.com/ydD1ZwbBvK — Gold Cup (@GoldCup) November 5, 2026

Las fechas clave de la Copa Oro 2027

Esta renovada estructura busca dotar de mayor exigencia y dinamismo a la fase de grupos al sumar 32 cotejos en la primera etapa (ocho más en comparación con el esquema anterior), garantizando duelos de alto impacto entre las potencias del área y reduciendo el margen de error para los favoritos. Conjuntamente con las modificaciones del sistema de juego, la confederación dio a conocer el calendario neurálgico del certamen.

El sorteo oficial que determinará los cruces y la conformación de los sectores se llevará a cabo el 8 de abril de 2027. Para esta cita estelar, el comité organizador confirmó que Arabia Saudita participará en calidad de selección invitada, por lo que 15 boletos oficiales estarán reservados de manera exclusiva para los representativos pertenecientes a la Concacaf.

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El silbatazo inicial de la competencia en 2027, cuya designación de sedes se mantiene en evaluación, aunque con amplias opciones de regresar a territorio mexicano, se dará el jueves 17 de junio, extendiendo la fase de grupos hasta el 30 de ese mismo mes. En tanto, las hostilidades de eliminación directa celebrarán los cuartos de final el 3 y 4 de julio, las semifinales el 7 y 8, concluyendo con la Gran Final el domingo 11 de julio, velada donde se coronará al nuevo monarca de la región tras disputar un total acumulado de 39 encuentros.

En síntesis