¡Confirman que la Copa Oro 2027 se jugará en México!

Desde hace ya meses atrás el diario MARCA MX dio a conocer que existía la posibilidad de que la Copa Oro del 2027 se llevara a cabo en México, pero con la incertidumbre del Mundial se desconocía si esto era cierto. Sin embargo, hoy varias fuentes lo dan como un hecho.

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Concacaf ya dio “luz verde”

Fue en el mes de marzo, cuando se iba a jugar el México vs Portugal que la Concacaf publicó en sus redes sociales un “Save the date”, donde supuestamente haría pública una noticia antes de este partido que se llevó a cabo el día 28 de este mes.

Sin embargo, con los inconvenientes que hubo en ese partido y las quejas de los mexicanos al respecto de las remodelaciones ya no se dijo nada y ese post que tenía la fecha del 28 de febrero y la hora del este, a las 12:00, es decir a las 11:00 hora del Centro de México fue borrado.

Tras darse a conocer este nuevo rumor, y lo bien que le fue a México con el Mundial, el mismo medio menciona que en la remodelación del Estadio Azteca, del BBVA y del Akron, estaba implícita la idea de que podría jugarse esta Copa en estos recintos, sumándole el Nemesio Diez.

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Hay que recordar que en 2003 fue aquella final de México vs Brasil, la última que se disputó en este territorio, justo cuando el equipo era dirigido por Ricardo Antonio La Volpe. Y previo a este bicampeonato que ya suman en esta Copa Oro, sería ideal jugarla en este territorio.

En síntesis