Este martes 17 de noviembre se definen los boletos rumbo al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. La Selección Mexicana recibe a Jamaica en el Gigante de Acero de Monterrey a partir de las 20:30hs (CDMX), en un duelo clave donde el Tri está obligado a revertir el resultado de la ida.
México atraviesa un momento de máxima presión bajo el mando de Rafael Márquez, acumulando cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. En el duelo de ida disputado el pasado sábado 14 de noviembre, el Tri cayó 3-2 ante los caribeños. Se espera que el entrenador del Tri realice algunas modificaciones buscando la remontada.
Por su parte, Jamaica llega a territorio regio con la ventaja en el marcador global tras firmar una actuación histórica en casa con anotaciones de Renaldo Cephas, Richard King y un autogol de Jesús Gallardo. Los Reggae Boyz dirigidos por Rudolph Speid avanzarán a la siguiente ronda con cualquier triunfo o empate.
La probable alineación de México
- Raúl Rangel
- Rodrigo Huescas
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Gilberto Mora
- Luis Romo
- Roberto Alvarado
- Julián Quiñones
- Armando González
La probable alineación de Jamaica
- Jahmali Waite
- Denzel Hall
- Richard King
- Joel Latibeaudiere
- Miguel Freckleton
- Karoy Anderson
- Courtney Clarke
- Ronaldo Webster
- Renaldo Cephas
- Kaheim Dixon
- Javon East