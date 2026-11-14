¿Por qué no juega Leon Bailey en Jamaica vs. México por la Concacaf Nations League?

Leon Bailey no juega con Jamaica ante México. El motivo de la ausencia de la figura del seleccionado caribeño.

México viajó a Jamaica para enfrentarse a la selección de dicho país por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El encuentro del Tri comienza a las 19:00hs (CDMX) y el combinado nacional busca obtener un buen resultado de su visita al país caribeño.

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Recordemos que Rafa Márquez aún no pudo ganar como DT de México y acumula dos derrotas y dos empates. Jamaica parece un rival asequible, al menos en la previa, porque además no cuenta con una de sus principales figuras como lo es Leon Bailey.

Leon Bailey no forma parte de la convocatoria debido a que el extremo zurdo se recuperó de una lesión hace pocos días, según reveló el entrenador interino Rudolph Speid.

Después de sus pasos por Aston Villa y Roma, entre otros equipos, Leon Bailey firmó esta temporada con el Olympiacos y es compañero de Armando González. El jamaiquino solo disputó 5 partidos con el club griego en esta campaña producto de las lesiones que lo marginaron.

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Además de Leon Bailey, otros futbolistas reconocidos como Demarai Gray, Shamar Nicholson e Ian Fray tampoco forman parte de la nómina de Jamaica para los duelos contra la Selección Mexicana.