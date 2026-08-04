Dónde ver EN VIVO Charlotte FC vs. Pumas UNAM por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Pumas UNAM debuta ante Charlotte FC en la Leagues Cup 2026 y buscará comenzar con el pie derecho. Estos son los canales de TV y las plataformas de streaming para ver el partido EN VIVO.

Este martes comienza un nuevo certamen internacional en el que los equipos mexicanos buscarán estar a la altura de las circunstancias. La Leagues Cup 2026 promete muchas emociones y tendrá partidos más que interesantes entre clubes de la Liga MX y la MLS.

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Desde las 18:00 horas de la Ciudad de México, Pumas UNAM hará su debut en el torneo cuando visite a Charlotte FC en el Bank of America Stadium, en un duelo donde ambos equipos buscarán comenzar con el pie derecho y empezar a encaminar su clasificación.

El equipo universitario tuvo un muy buen arranque de temporada y espera poder mantener ese nivel en su estreno internacional ante un conjunto estadounidense que intentará aprovechar su localía para hacerse fuerte y quedarse con los tres puntos.

A continuación, te dejamos los canales que están disponibles para ver en vivo el partido entre Charlotte FC y Pumas UNAM por el primer encuentro de la Leagues Cup 2026.

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Charlotte FC vs Pumas UNAM será transmitido por TV abierta y Apple TV

El partido entre Charlotte FC y Pumas UNAM contará con transmisión en TV abierta a través de Imagen Televisión para los aficionados en México. Además, el encuentro también estará disponible mediante Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión del certamen y requiere suscripción para acceder al contenido.

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