Así es la actualidad de Charlotte FC, el primer rival de Pumas UNAM en la Leagues Cup 2026

Pumas debuta este martes en la Leagues Cup. Toda la información acerca del presente de Charlotte FC, el rival de los Felinos.

Pumas UNAM debuta este martes 4 de agosto en la Leagues Cup 2026. Comienza una nueva ilusión para la afición auriazul y su primer rival de la MLS es el Charlotte FC, en un encuentro que comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México) y que se lleva a cabo en el Estadio Bank of America.

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El equipo de Esteban Solari viene de dos victorias consecutivas en la Liga MX y llega en un buen estado de forma. Charlotte FC no se encuentra en un gran momento, pero Pumas no debe confiarse ya que el conjunto norteamericano tendrá la ventaja de la localía.

La actualidad de Charlotte FC

Charlotte FC disputó tres partidos una vez que la temporada se reinició luego del Mundial 2026. El equipo de la MLS empató 2-2 con Atlanta United, le ganó 2-0 a New York RB y viene de perder por 2-1 con Chicago Fire el pasado fin de semana en un partido en el que Robert Lewandowski metió su primer gol.

El rival de Pumas se ubica 7° en la Conferencia Este de la MLS con 25 puntos en 18 partidos disputados. Charlotte FC está a 15 unidades de Nashville, que es el líder de la zona, y por ahora se clasificaría directo a los Playoffs pero faltan varias jornadas.

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Allan Saint-Maximin es el gran fichaje de Charlotte, pero no jugará (Getty Images)

El gran fichaje de Charlotte FC en el mercado está relacionado con la llegada de Allan Saint-Maximin, el francés con pasado en el América que firmó libre tras su paso por el Lens. Sin embargo, el extremo aún ni siquiera entrenó con el grupo y es por eso que no dirá presente en el juego ante Pumas.

Dos de las principales figuras de Charlotte FC nacieron en Israel, como es el caso del delantero centro de 21 años Idan Toklomati y el extremo Liel Abada de 24 años.

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El entrenador de Charlotte FC

El entrenador del equipo de la MLS es Dean Smith, el reconocido técnico inglés que llegó al conjunto norteamericano en diciembre de 2023. El DT británico dirigió por tres temporadas al Aston Villa de 2018 a 2021 y tuvo pasos por Norwich City y Leicester City, entre otros equipos.

El estadio donde juega Pumas

El partido por la Leagues Cup 2026 se lleva a cabo en el Estadio Bank of America y tiene capacidad para 75 mil espectadores. En este recinto juegan los Carolina Panthers de la NFL además de Charlotte FC. El estadio no fue sede del Mundial 2026 pero sí del Mundial de Clubes 2025 y también se disputaron partidos de la Copa América 2024, entre otros eventos.

En síntesis

Pumas UNAM debuta ante Charlotte FC este martes 4 de agosto en la Leagues Cup.

debuta ante Charlotte FC este martes 4 de agosto en la Leagues Cup. Charlotte FC se ubica séptimo en la Conferencia Este con 25 puntos acumulados.

se ubica séptimo en la Conferencia Este con 25 puntos acumulados. Allan Saint-Maximin causará baja con Charlotte FC tras llegar libre desde el Lens.