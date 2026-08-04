Columbus Crew y Atlas se enfrentan por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Este martes 4 de agosto comienza oficialmente la Leagues Cup 2026. Hoy se disputan un total de seis partidos y uno de ellos lo protagonizan Columbus Crew frente a Atlas, equipos que se enfrentan a partir de las 17:45hs (Ciudad de México) en el ScottsMiracle-Gro Field.

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El equipo de Hernán Crespo tiene a Columbus Crew, a Charlotte FC y a Cincinnati como rivales de la MLS en la primera fase de la Leagues Cup 2026. Atlas intentará conseguir un buen resultado en este debut de cara a los siguientes partidos.

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido de Atlas frente a Columbus Crew de este martes 4 de agosto por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 no es transmitido en México por televisión abierta. La única opción oficial que tienen los aficionados es la de seguir el juego a través del MLS Season Pass de Apple TV.

La actualidad de Atlas y Columbus Crew

Atlas ganó en las primeras dos jornadas de la Liga MX pero viene de perder por 2-0 con Rayados en lo que fue el debut de Hernán Crespo al mando de los Rojinegros. La mala noticia es que Jorge Sánchez se lesionó en dicho encuentro y su situación parece grave.

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Por su parte, Columbus Crew no se encuentra en su mejor presente y se ubica 11° en la Conferencia Este de la MLS. El equipo norteamericano viene de igualar 2-2 con el Inter Miami de Lionel Messi el pasado fin de semana y tiene la ventaja de la localía frente a Atlas.

En síntesis