¿Qué canal transmite por televisión abierta Charlotte FC vs. Pumas UNAM por la Leagues Cup 2026?

Pumas UNAM debuta en la Leagues Cup 2026 ante Charlotte FC y los aficionados podrán seguir el partido por televisión abierta. Imagen Televisión será la señal encargada de transmitir el encuentro en México

Pumas UNAM vuelve a tener actividad internacional con su debut en la Leagues Cup 2026, un torneo que reúne a los mejores equipos de la Liga MX y la MLS. El conjunto universitario buscará demostrar el buen momento que atraviesa en el inicio de temporada y comenzar con una victoria.

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Este martes, desde las 18:00 horas de la Ciudad de México, los dirigidos por Esteban Solari se medirán ante Charlotte FC en el Bank of America Stadium, en un encuentro donde el equipo local intentará hacer pesar su condición de anfitrión.

Para los aficionados de Pumas que quieran seguir el estreno del equipo en el certamen, el partido tendrá una opción de transmisión por televisión abierta en México. Imagen Televisión será la señal encargada de llevar el encuentro a los hogares mexicanos, además de la alternativa de Apple TV mediante su plataforma de streaming.

Los próximos rivales de Pumas UNAM en la Leagues Cup 2026

Después del debut ante Charlotte FC, Pumas UNAM tendrá dos compromisos más dentro de la fase inicial del torneo internacional. El próximo viernes se enfrentará a Cincinnati, mientras que el martes 11 de agosto cerrará su participación en esta etapa ante Columbus Crew.

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El equipo dirigido por Esteban solari buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 y mantenerse como uno de los representantes mexicanos con aspiraciones en la competencia.

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