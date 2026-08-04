Messi vs. Liga MX: fecha, hora y TV de los partidos con San Luis, Rayados y León por la Leagues Cup

El astro argentino volverá a verse las caras con equipos mexicanos, esta vez en el marco de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

La Leagues Cup 2026 comienza este martes 4 de agosto con los primeros partidos de la fase de grupos. Uno de los principales atractivos de este certamen es la posibilidad de observar a Lionel Messi enfrentando a equipos de la Liga MX, algo impensado por los aficionados hasta el arribo del máximo ganador del Balón de Oro al Inter Miami.

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De hecho, Messi se consagró de la Leagues Cup cuando aterrizó en la franquicia de la MLS, consiguiendo así el primer título para las Garzas en su primer torneo. En esta edición, Inter Miami quedó emparejado con Atlético San Luis, Rayados y León en la fase de grupos y en Bolavip te contamos toda la información necesaria para que puedas sintonizar dichos encuentros.

Fecha y hora de los partidos de Messi vs. San Luis, Rayados y León

Inter Miami vs. Atlético San Luis : Miércoles 5 de agosto | 17:30 hs (CDMX)

: Miércoles 5 de agosto | 17:30 hs (CDMX) Inter Miami vs. Rayados : Sábado 8 de agosto | 18:00 hs (CDMX)

: Sábado 8 de agosto | 18:00 hs (CDMX) Inter Miami vs. León: Miércoles 12 de agosto | 17:30 hs (CDMX)

Lionel Messi enfrentó a Rayados en la CONCACAF Champions Cup 2024 (Getty Images)

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¿Dónde ver los partidos de Inter Miami vs. San Luis, Rayados y León?

Tanto en México como en Argentina, los partidos de Inter Miami ante Atlético San Luis, Rayados de Monterrey y Club León serán transmitidos en exclusiva por Apple TV.