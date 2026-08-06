Con revelaciones y candidatos, descubre a continuación las llaves parciales para los Playoffs del certamen.

Luego de tres días ininterrumpidos de actividad, la jornada 1 de la Leagues Cup 2026 ya es historia: se han disputado los primeros 18 partidos del evento deportivo del semestre. Todos los equipos han hecho su presentación y en este repaso ponemos la lupa en los posibles cruces de cuartos de final que se jugarían si acabara todo hoy.

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¿Cómo se definen los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

En primer lugar, hay que recordar que en la fase de liga hay dos zonas: un grupo de Liga MX y uno de MLS. Todos los equipos mexicanos juegan tres encuentros en esta ronda, todos contra rivales estadounidenses. Asimismo, todos los estadounidenses disputan tres juegos contra oponentes mexicanos. Sin embargo, los puntos se contabilizan por país.

De esta manera, clasifican a Playoffs los 4 clubes de Liga MX y los 4 de MLS con más puntaje, quedando eliminados en fase de liga los 14 equipos restantes de cada zona (28 en total). Luego, en cuartos de final, los ocho calificados se cruzan entre sí -otra vez mexicanos contra estadounidenses- bajo el siguiente orden según sus posiciones finales:

1° Liga MX vs. 4° MLS – partido 1 de cuartos de final.

– partido 1 de cuartos de final. 2° Liga MX vs. 3° MLS – partido 2 de cuartos de final.

– partido 2 de cuartos de final. 3° Liga MX vs. 2° MLS – partido 3 de cuartos de final.

– partido 3 de cuartos de final. 4° Liga MX vs. 1° MLS – partido 4 de cuartos de final.

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Finalizó la jornada 1 de la fase de liga [Foto: Leagues Cup]

Los equipos de Liga MX en puestos de clasificación hasta ahora:

Por el momento, estos son los cuatro mexicanos que ocupan los lugares de privilegio en su respectiva zona:

Toluca – 3 puntos (goleó a Seattle Sounders)

– 3 puntos (goleó a Seattle Sounders) América – 3 puntos (venció a San Diego FC)

– 3 puntos (venció a San Diego FC) FC Juárez – 3 puntos (derrotó a Minnesota United)

– 3 puntos (derrotó a Minnesota United) Atlante – 3 puntos (le ganó a Vancouver Whitecaps)

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Los equipos de MLS en puestos de clasificación hasta ahora:

Por el momento, estos son los cuatro estadounidenses que están sacando boleto a cuartos en su respectiva zona:

Portland Timbers – 3 puntos (humilló al Puebla)

– 3 puntos (humilló al Puebla) Charlotte FC – 3 puntos (goleó a Pumas UNAM)

– 3 puntos (goleó a Pumas UNAM) Inter Miami – 3 puntos (venció a Atlético San Luis)

– 3 puntos (venció a Atlético San Luis) Columbus Crew – 3 puntos (derrotó a Atlas)

Los cruces parciales de cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Con el cierre de la jornada 1, así están las llaves transitorias para la próxima instancia de la competición internacional:

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Toluca vs. Columbus Crew | 1° Liga MX vs. 4° MLS.

vs. | 1° Liga MX vs. 4° MLS. América vs. Inter Miami | 2° Liga MX vs. 3° MLS.

vs. | 2° Liga MX vs. 3° MLS. FC Juárez vs. Charlotte FC | 3° Liga MX vs. 2° MLS.

vs. | 3° Liga MX vs. 2° MLS. Atlante vs. Portland Timbers | 4° Liga MX vs. 1° MLS.

Cabe recordar que es un corte temporal, ya que restan llevarse a cabo dos jornadas más para conocer los verdaderos enfrentamientos de cuartos de final. ¿Se repetirá alguno de los que serían hoy?