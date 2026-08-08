Dónde ver EN VIVO Toluca vs. LAFC por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Toluca afronta este sábado su segundo choque en la Leagues Cup 2026. El rival en turno para los Diablos Rojos es Los Angeles FC (LAFC), en un vibrante choque de la Jornada 2 de la fase de grupos. El encuentro está programado para comenzar a las 21:10 horas (tiempo del Centro de México) y se llevará a cabo en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

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El conjunto mexiquense busca hilar su segunda victoria consecutiva dentro del certamen, mientras que la escuadra angelina necesita dar un golpe sobre la mesa ante uno de los clubes mexicanos más sólidos para afianzarse en la tabla de posiciones.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para seguir la acción de este importante duelo en territorio mexicano, la transmisión en vivo de Toluca vs. LAFC se emitirá de manera exclusiva a través del servicio de streaming Apple TV, mediante el MLS Season Pass. Para este encuentro, no habrá señal por televisión abierta en México.

La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega con la moral en alto tras imponerse con autoridad por 2-0 ante el Seattle Sounders en su debut de la Leagues Cup 2026. Los Diablos Rojos han mostrado gran contundencia tanto en la Liga MX como en el plano internacional, por lo que una victoria este sábado certificaría de manera virtual su boleto a la siguiente ronda del torneo.

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Por su parte, LAFC tuvo un inicio accidentado pero rescató puntos en la Jornada 1. El conjunto angelino igualó en el tiempo regular frente a las Chivas de Guadalajara y posteriormente amarró el punto extra tras imponerse en la tanda de penales. Con este antecedente, los locales saldrán obligados a buscar la victoria en los 90 minutos ante Toluca para mantener vivas sus aspiraciones dentro de la fase de grupos.

En síntesis